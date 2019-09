Transfer de 70 de milioane de euro la Real Madrid! "Galacticii" dau lovitura in ultimele ore: jucatorul va fi prezentat azi

Real Madrid face un transfer in ultimele ore ale perioadei de mercato.

"Galacticii" il aduc pe Bruno Fernandes de la Sporting Lisabona, anunta ESPN. Real il va prezenta pe Fernandes in cursul zilei de astazi si va plati pentru 70 de milioane de euro pentru mijlocasul in varsta de 24 de ani.



Bruno Fernandes si-a inceput cariera la Novara, Udinese, Sampdoria, iar din 2017 a jucat la Sporting. Bruno Fernandes a fost desemnat cel mai bun jucator al primei ligi din Portugalia in sezonul trecut. Fernandes are si 13 selectii pentru nationala Portugaliei si a marcat un gol.