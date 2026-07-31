Transfer de 20.000.000 de euro la nou-promovata din Premier League! Rayo Vallecano rămâne fără fundaș

Transfer de 20.000.000 de euro la nou-promovata din Premier League! Rayo Vallecano rămâne fără fundaș La Liga
SPORT.RO
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Rayo Vallecano, formația la care evoluează internaționalul român Andrei Rațiu, este pe punctul de a pierde unul dintre fundașii importanți ai echipei.

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Rayo VallecanoAndrei Ratiunobel mendyHull City
Din articol

Nobel Mendy, fotbalist care a adunat 28 de apariții și două goluri în sezonul trecut, urmează să ajungă la Hull City, nou-promovată în Premier League. Jucătorul în vârstă de 21 de ani poate evolua atât în centrul defensivei, cât și în stânga.

Nobel Mendy pleacă la Hull City

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, cluburile au ajuns la un acord pentru transferul fundașului senegalez.

Hull va achita 20 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga mai multe bonusuri de performanță.

„Hull City a ajuns la un acord pentru transferul lui Nobel Mendy de la Rayo Vallecano pentru 20 de milioane de euro plus bonusuri. Patru milioane de euro vor ajunge la Real Betis, în urma unei clauze din contract”, a scris jurnalistul pe X.

Născut în Franța, Nobel Mendy a crescut în academia celor de la Paris FC, iar în 2024 a fost transferat de Real Betis.

Fundașul a mai evoluat pentru echipa secundă a clubului andaluz, înainte de a ajunge la Rayo Vallecano pentru 3,5 milioane de euro.

Mendy a strâns până acum 120 de meciuri la nivel de club, a înscris cinci goluri și a oferit două pase decisive. Acesta este și internațional senegalez.

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