Transfer BOMBA pentru Real Madrid! Jucatorul care poate ajunge pe Santiago Bernabeu! 250.000.000 milioane de euro sunt in joc!

Florentino Perez a inceput tratativele cu jucatori importanti din Europa.

Real Madrid este foarte aproape de a transfera un jucator din Premier League. Este vorba despre danezul Christian Eriksen, mijlocasul lui Tottenham. Conform AS, fotbalistul nu isi va prelungi contractul care se incheie in iunie 2020.

Madrilenii s-au interesat de pretul cerut de oficialii lui Tottenham, iar in urma cu o saptamana, englezii au cerut 250 milioane de euro pentru mijlocasul de 26 de ani. Sansele ca transferul sa se realizeze in aceasta iarna sunt foarte mici, pentru ca Pochettino nu permite plecarea jucatorilor importanti in perioada de mercato din iarna.

Cu toate acestea, lucrurile ar putea decurge in favoarea Realului, pentru ca presedintele lui Spurs, Daniel Levy, este constient ca il poate pierde gratis pe Christian Eriksen, unul din starurile echipei, alaturi de Harry Kane

"El considera Realul un club foarte important, pentru el ar fi o onoare sa joace pe Bernabeu. Cand vorbim de cluburi mari, sigur vorbim de Real Madrid, ar fi prima optiune", a spus Daniel Levy.

Aproapiatii danezului considera ca o mutare pe Santiago Bernabeu ar reprezenta un pas important in cariera pentru Eriksen si conform acestora, negocierile se invart in jurul a 111 milioane de euro.

"As prefera sa nu comentez problemele legate de contract si transfer, Christian ar vrea sa se concentreze pe jocul sau. Concentrarea, pe langa calitatile sale, a fost cea care l-a adus la un nivel atat de inalt. Vom vedea ce ne rezerva viitorul", a spus agentul jucatorului, Martin Schoots.