Tragedie in Spania dupa ce Atletico a luat titlul! Un fan de doar 14 ani a murit in timp ce sarbatorea alaturi de echipa 

Atletico Madrid a castigat titlul in Spania!

Bucuria madrilenilor a fost umbrita de o tragedie, petrecuta in Plaza de Santa Ana din Madrid. Un fan al echipei lui Simeone, in varsta de doar 14 ani, a murit in timp ce sarbatorea alaturi de restul suporterilor, dupa ce s-a lovit la cap.

Conform El Pais, baiatul se afla intr-o masina si iesie pe geamul acesteia cu jumatate de corp, in timp ce vehiculul se deplasa. In masina erau mai multi tineri, asezati in acelasi fel, insa soferul avea viteza prea mare si a doborat mai multe garduri inainte de a intra in parcarea unde s-a produs tragedia.

Baiatul s-a lovit cu capul puternic de peretii parcarii subterane, iar lovitura i-a fost fatala. Echipajul de ambulanta care s-a deplasat la fata locului a constatat decesul tanarului.