Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen și Manchester City îl monitorizează atent pe Niko Ilicevic, talentatul mijlocaș ofensiv al celor de la Eintracht Frankfurt.
Niko Ilicevic, dorit de șapte giganți europeni
Chelsea, AC Milan și Inter au fost, de asemenea, asociate cu adolescentul ce poate acoperi și posturile de mijlocaș și atacant central.
Eintracht Frankfurt i-a asigurat viitorul până în 2031, fără a include o clauză de reziliere, ceea ce face dificil orice eventual transfer, informează spaniolii de la Sport.
CV-ul lui Ilicevic
Un produs 100% al celor de la Eintracht Frankfurt, Niko Ilicevic a înregistrat în sezonul curent primele două apariții în Bundesliga.
El a evoluat, de asemenea, pentru reprezentativele U15, U16 și U17 ale Germaniei. 5.000.000 de euro este cota de piață a lui Niko Ilicevic pe Transfermarkt.