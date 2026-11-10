VIDEO Real Madrid și Barcelona se luptă pentru „diamantul” de 16 ani! Alți cinci giganți sunt în cursă

Real Madrid și Barcelona se luptă pentru „diamantul” de 16 ani! Alți cinci giganți sunt în cursă Bundesliga
Alexandru Hațieganu
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Mijlocașul ofensiv Niko Ilicevic (16 ani) de la Eintracht Frankfurt se află pe lista mai multor cluburi de top din Europa. 

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Eintracht FrankfurtBundesligaReal MadridBarcelonaNiko Ilicevic
Din articol

Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern Munchen și Manchester City îl monitorizează atent pe Niko Ilicevic, talentatul mijlocaș ofensiv al celor de la Eintracht Frankfurt.

Niko Ilicevic, dorit de șapte giganți europeni

Chelsea, AC Milan și Inter au fost, de asemenea, asociate cu adolescentul ce poate acoperi și posturile de mijlocaș și atacant central. 

Niko Ilicevic

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Eintracht Frankfurt i-a asigurat viitorul până în 2031, fără a include o clauză de reziliere, ceea ce face dificil orice eventual transfer, informează spaniolii de la Sport

CV-ul lui Ilicevic

Un produs 100% al celor de la Eintracht Frankfurt, Niko Ilicevic a înregistrat în sezonul curent primele două apariții în Bundesliga. 

El a evoluat, de asemenea, pentru reprezentativele U15, U16 și U17 ale Germaniei. 5.000.000 de euro este cota de piață a lui Niko Ilicevic pe Transfermarkt. 

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