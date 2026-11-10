Chelsea, AC Milan și Inter au fost, de asemenea, asociate cu adolescentul ce poate acoperi și posturile de mijlocaș și atacant central.

Barcelona , ​​Real Madrid , Bayern Munchen și Manchester City îl monitorizează atent pe Niko Ilicevic, talentatul mijlocaș ofensiv al celor de la Eintracht Frankfurt.

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Eintracht Frankfurt i-a asigurat viitorul până în 2031, fără a include o clauză de reziliere, ceea ce face dificil orice eventual transfer, informează spaniolii de la Sport.

CV-ul lui Ilicevic

Un produs 100% al celor de la Eintracht Frankfurt, Niko Ilicevic a înregistrat în sezonul curent primele două apariții în Bundesliga.

El a evoluat, de asemenea, pentru reprezentativele U15, U16 și U17 ale Germaniei. 5.000.000 de euro este cota de piață a lui Niko Ilicevic pe Transfermarkt.