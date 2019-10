"Sunete tribale!" Norvegienii, deranjati de atmosfera facuta de cei 30.000 de copii! Secundul nationalei Norvegiei distruge decizia UEFA: "E o parodie!"

Romania a remizat, scor 1-1 pe Arena Nationala in fata Norvegiei.

Romania a ratat pe final o victorie exceptionala in fata Norvegiei. Elevii lui Contra au deschis scorul prin Mitrita in minutul 62, dupa o faza spectaculoasa. In minutul al doilea de prelungiri, Norvegia a egalat prin Sorloth dupa o centrare excelenta a lui Normann. Presa din Norvegia a comentat atmosfera facuta de cei 30 de mii de copii si spune ca ar fi trebuit sa fie tribunele goale.

"Sunete tribale asurzitoare din partea copiilor, la Bucuresti. Ar trebui sa fie tribune goale si liniste completa. In schimb, Norvegia a fost surprinsa de o atmosfera haotica deja din timpul incalzarii. Pustii si fetele care au umplut stadionul au acaparat tot sunetul din scaunele lor. Chiar inainte ca echipele sa se incalzeasca si ca iarba sa fie udata, nivelul de zgomot era la fel de mare ca in timpul unei faze dramatice dintr-un meci captivant", spun cei de la Dagsavisen.

Joar Hansen: "E o gluma a UEFA!"



Secundul nationalei Norvegiei a fost iritat de faptul ca la partida de aseara au fost prezenti copii in tribune si critica dur decizia UEFA.

"E o gluma a UEFA! Nu inteleg cum e posibil sa lasi atat de multi spectatori, si adulti, si copii, la un meci la care trebuia sa dai o pedeapsa. Copiii au fost instruiti sa faca zgomot cat mai mult. Li se transmitea de la megafoane ce sa scandeze. Totul a devenit o parodie.

Au pus copii si adulti in tribune. E o sanctiune zero! E o mare gluma. E uimitor ca au putut face asa, ca li s-a permis. Asta nu e o pedeapsa. Nu ajuta combaterii rasismului. E o bataie de joc la adresa a ceea ce se intampla in fotbal. Singurul lucru care ar ajuta, ar fi sa suspenzi echipele tarilor care fac asa ceva. Sa nu le lasi sa joace meciuri cativa ani", a declarat secundul norvegienilor.