Surpriză uriașă! Toni Kroos se întoarce la Real Madrid și încearcă să convingă un mare antrenor să vină pe ”Bernabeu”

Conform presei din străinătate , Toni Kroos va reveni la Real Madrid după doi ani de la momentul în care și-a agățat ghetele în cui. Neamțul ar urma să facă parte din structura sportivă a clubului și ar urma să aibă un rol important, fiind în strânsă legătură cu jucătorii.

(P) Premier League, campionatul cu trei fronturi diferite pe final de sezon

În acest moment, pe Real Madrid o antrenează Alvaro Arbeloa, doar că tehnicianul va părăsi ”Santiago Berneabeu” la finalul actualei stagiuni. A fost un sezon ratat pentru galactici, care nu au pus mâna nici pe titlu, cupă sau Champions League.

Potrivit Madrid Zone, Toni Kroos încearcă acum să-l convingă pe Jurgen Klopp să accepte să o antreneze pe Real Madrid. Klopp a stat ultima dată pe banca lui Liverpool, în perioada 2015-2024.

Acum, neamțul ocupă funcția de Global Sports Director din cadrul Red Bull, având în sarcină șase cluburi: Red Bull Leipzig, RB Bragantino, RB New York, RB Omiya, Leeds și Paris FC.

Kroos și Klopp nu au colaborat niciodată, dar au fost adversari atât în Bundesliga, cât și în întâlnirile din cupele europene

Jose Mourinho, o altă variantă pentru postul de ”principal” din Madrid

Recent, s-a scris că Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, îl vrea pe Jose Mourinho la cârma galacticilor, în contextul în care actualul ”principal”, Alvaro Arbeloa, va pleca la finele sezonului.

”The Special One” a mai antrenat-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, când a strâns 178 de meciuri pe banca echipei de pe ”Santiago Bernabeu” și o medie de 2.30 puncte pe meci

Întrebat în cadrul unui interviu pentru Il Giornale despre dorința lui Perez de a-l aduce înapoi la Real Madrid, Jose Mourinho a evitat un răspuns concret și a evidențiat că focusul său e să califice Benfica la ”masa bogaților”.

”Următoarea mea țintă e să o aduc înapoi pe Benfica în Champions League”, a spus Mourinho, potrivit sursei anterior menționată, citată de GOAL.com.