Surpriză uriașă! Toni Kroos se întoarce la Real Madrid și încearcă să convingă un mare antrenor să vină pe ”Bernabeu”

Toni Kroos (36 de ani) s-a retras din fotbal în vara lui 2024 la Real Madrid, club pentru care a bifat peste 450 de apariții în toate competițiile.

Conform presei din străinătate, Toni Kroos va reveni la Real Madrid după doi ani de la momentul în care și-a agățat ghetele în cui. Neamțul ar urma să facă parte din structura sportivă a clubului și ar urma să aibă un rol important, fiind în strânsă legătură cu jucătorii.

Foto: Instagram Toni Kroos

În acest moment, pe Real Madrid o antrenează Alvaro Arbeloa, doar că tehnicianul va părăsi ”Santiago Berneabeu” la finalul actualei stagiuni. A fost un sezon ratat pentru galactici, care nu au pus mâna nici pe titlu, cupă sau Champions League.

Potrivit Madrid Zone, Toni Kroos încearcă acum să-l convingă pe Jurgen Klopp să accepte să o antreneze pe Real Madrid. Klopp a stat ultima dată pe banca lui Liverpool, în perioada 2015-2024.

Acum, neamțul ocupă funcția de Global Sports Director din cadrul Red Bull, având în sarcină șase cluburi: Red Bull Leipzig, RB Bragantino, RB New York, RB Omiya, Leeds și Paris FC.

  • Kroos și Klopp nu au colaborat niciodată, dar au fost adversari atât în Bundesliga, cât și în întâlnirile din cupele europene

Jose Mourinho, o altă variantă pentru postul de ”principal” din Madrid

Recent, s-a scris că Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, îl vrea pe Jose Mourinho la cârma galacticilor, în contextul în care actualul ”principal”, Alvaro Arbeloa, va pleca la finele sezonului.

  • ”The Special One” a mai antrenat-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, când a strâns 178 de meciuri pe banca echipei de pe ”Santiago Bernabeu” și o medie de 2.30 puncte pe meci

Întrebat în cadrul unui interviu pentru Il Giornale despre dorința lui Perez de a-l aduce înapoi la Real Madrid, Jose Mourinho a evitat un răspuns concret și a evidențiat că focusul său e să califice Benfica la ”masa bogaților”.

”Următoarea mea țintă e să o aduc înapoi pe Benfica în Champions League”, a spus Mourinho, potrivit sursei anterior menționată, citată de GOAL.com.

