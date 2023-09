Sevilla ia măsuri împotriva Barcelonei în cazul Negreira! Decizia de ultim moment luată de conducere înainte de meci 

Catalanii joacă primul meci pe teren propriu după ce au fost acuzați oficial de dare de mită în cazul Negreira. În acest sens, oficialii Sevillei au luat o măsură dură pentru a-și arăta poziția față de scandalul de corupție și au anunțat totul cu câteva ore înainte de meci, prin intermediul unui comunicat oficial.

Conducerea Sevillei a anunțat oficial că nu va exista vreun reprezentant al clubului în boxa VIP de pe stadionul Montjuic vineri seară, din cauza cazulului Negreira.

„După ultimele informații și evoluția în cazul Negreira și acuzarea Barcelonei și câtorva dintre foștii oficiali, din respect pentru competiție și fanii noștri, ne-ar plăcea să comunicăm că:

- ne exprimăm revolta și condamnăm acțiunile făcute de foștii oficiali ai Barcelonei, care sunt implicați în cazul Negreira, acțiuni care sunt puse sub acuzare de Curtea de Apel din Barcelona, așa cum s-a arătat în comunicatul apărut în presă;

- respingem comportamentul Barcelonei în acele perioade în care ar fi avut loc presupusele acuzații;

- din aceste motive, am suspendat protocolul normal ce corespunde meciului din LaLiga programat vineri, 29 septembrie, dintre FC Barcelona și Sevilla FC, așadar nu vom avea reprezentanți în boxa VIP din stadionul Montjuic;

- dorim să ne exprimăm respectul profund pentru membrii Barcelonei și abonații clubului, cât și pentru actualii angajați și oficiali care lucrează zilnic la FC Barcelona și care sunt implicați indirect în această problemă;

- respectăm sistemul justițiar din Spania, prezumția de nevinovăție, și orice decizie trebuie făcută în orice direcție de către autorități;

- sperăm ca, pentru binele competiției, toate evenimentele din cazul Negreira să fie clarificate în urma noilor considerații ale judecătorului;

- avem încredere că incidente precum presupusele meționate nu se vor întâmpla din nou și că autoritățile federative relevante vor asigura, de acum înainte, integritatea tuturor competițiilor, în care Sevilla a participat de asemenea în perioadele care sunt investigate împotriva Barcelonei”, se arată în comunicatul clubului.

