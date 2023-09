„Am câștigat pentru că am fost de departe mai buni decât rivalii!” Mesaj clar al lui Pep Guardiola în cazul Negreira 

Clubul catalan este acuzat de plăți făcute în perioada 2001-2018, în valoare de 7,3 milioane de euro, către firmele deținute de fostul vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din Spania, Jose Maria Enriquez Negreira. Josep Guardiola, antrenor al Barcelonei din 2008 până în 2012, a fost întrebat despre scandalul în care este implicat fostul său club.

Ce a spus Pep Guardiola despre cazul Negreira

Antrenorul lui Manchester City a fost întrebat despre opinia sa legată de scandalul de corupție în care este implicată FC Barcelona și a oferit un răspuns clar, care nu a lăsat loc de interpretări, în special despre perioada în care s-a aflat pe banca tehnică.

„Așteptăm și vedem... Asta ni s-a întâmplat și nouă la City, când toată lumea ne-a acuzat că am făcut ceva greșit. Lăsăm justiția să își continue procesul.

Până acum din ce am auzit, nu am văzuut sau citit, pentru că nu mă implic în asta, nu am văzut-o pe Barcelona chiar, chiar, chiar să plătească vreun arbitru pentru vreun beneficiu. Nu am văzut asta, nu am citit asta. De aceea vreau să aștept înainte să am o opinie, pentru că Barcelona se va apăra.

Dar sunt foarte sigur de faptul că atunci când Barcelona a câștigat, a fost pentru că au fost mai buni decât oponenții. Sunt destul de convins de asta acum, în prezent. Am câștigat pentru că am fost de departe mai buni decât rivalii noștri. Și atunci când ei nu sunt buni, nu câștigă, pierd. Dar justiția va decide ce s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat Pep Guardiola conform 90min.com.

Barcelona, acuzată oficial de dare de mită

Scandalul care îl are în centru pe Jose Maria Enriquez Negreira, fostul vicepreşedinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din Spania, capătă amploare.

Clubul spaniol de fotbal FC Barcelona este anchetat pentru presupusă ''dare de mită activă'' în cazul în care gruparea catalană este acuzată că ar fi plătit milioane de euro pentru arbitraje favorabile, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Sediul Comisiei de arbitri din Spania a fost percheziţionat, joi, în această anchetă.

„Tribunalul de instrucţie numărul 1 din Barcelona a ordonat azi o percheziţie la sediul Comisiei tehnice de arbitri” (CTA), în cadrul anchetei plăţilor suspecte făcute de clubul catalan lui Jose Maria Enriquez Negreira, fost responsabil al arbitrajului spaniol, a precizat Tribunalul superior de justiţie din Catalonia, într-un comunicat.

Garda civilă, însărcinată cu percheziţia la sediul federaţiei spaniole (RFEF) de la Las Rozas, în apropiere de Madrid, a confirmat pentru AFP că acţiunea sa este în curs, dar nu sunt prevăzute reţineri.

Clubul FC Barcelona, foştii săi preşedinţi Josep Maria Bartomeu şi Sandro Rosell, precum şi Negreira şi fiul său au statut de inculpaţi din martie în acest caz.

Negreira, șef peste arbitri timp de 25 de ani

Procurorii spanioli au depus în martie o plângere pentru presupusele plăţi efectuate de FC Barcelona în perioada 2001-2018, în valoare totală de 7,3 milioane de euro, către firme deţinute de fostul vicepreşedinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din Spania (1993-2018), Jose Maria Enriquez Negreira.

FC Barcelona a negat în februarie orice fapte ilegale, precizând că banii au fost plătiţi pentru un consultant extern, care a furnizat ''rapoarte tehnice legate de arbitraje'', o practică destul de comună printre cluburile profesioniste.

Negreira era responsabil cu evaluarea arbitrilor, dar nu s-a găsit nicio probă că i-ar fi plătit pentru a influenţa rezultatele meciurilor.