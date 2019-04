20 de meciuri de urmarit in Europa in aceasta etapa. Juve - Milan, Bayern - Dortmund si Barca - Atletico, printre partidele de interes

13:14

Tot in acest final de saptamana, romanii de la Ludogoret au meci decisiv pentru titlu in Bulgaria.



Printre partidele importante din acest weekend se numara: "Derby di Nord-Ovest" in Italia (Juve - Milan), "Der Klassiker" in Germania (Bayern - Dortmund), unul dintre clasicele Spaniei (FC Barcelona - Atletico Madrid), "O Derby da Invicta" in Portugalia (FC Porto - Boavista), Derby-ul Moscovei (Spartak - TSKA), "Zurcher Derby" in Elvetia (Grasshopper - FC Zurich), dar si multe alte intalniri interesante pe intregul continent.



FC Porto - Boavista Porto (Portugalia, Liga Sagres, vineri, 5 aprilie, 22.30)



Bayer Leverkusen - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, sambata, 6 aprilie, 16.30)



Ludogoret - TSKA Sofia (Bulgaria, A PFG, sambata, 6 aprilie, 17.15)



Juventus - AC Milan (Italia, Serie A, sambata, 6 aprilie, 19.00)



Spartak Moscova - TSKA Moscova (Rusia, Premier League, sambata, 6 aprilie, 19.00)



Bayern Munchen - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 6 aprilie, 19.30)



Grasshopper Zurich - FC Zurich (Elvetia, Super League, sambata, 6 aprilie, 20.00)



Lechia Gdansk - Lech Poznan (Polonia, Ekstraklasa, sambata, 6 aprilie, 21.30)



FC Barcelona - Ateltico Madrid (Spania, La Liga, sambata, 6 aprilie, 21.45)



Getafe - Athletic Bilbao (Spania, La Liga, duminica, 7 aprilie, 15.00)



Reims - Lille (Franta, Ligue 1, duminica, 7 aprilie, 16.00)



Everton - Arsenal (Anglia, Premier League, duminica, 7 aprilie, 16.05)



Vitesse Arnhem - PSV Eindhoven (Olanda, Eredivisie, duminica, 7 aprilie, 17.45)



LASK Linz - FC Salzburg (Austria, Bundesliga, duminica, 7 aprilie, 18.00)



Lokomotiv Moscova - Zenit St. Petersburg (Rusia, Premier League, duminica, 7 aprilie, 19.00)



Inter Milano - Atalanta (Italia, Serie A, duminica, 7 aprilie, 19.00)



Borussia Monchengladbach - Werder Bremen (Germania, Bundesliga, duminica, 7 aprilie, 19.00)



Hajduk Split - NK Osijek (Croatia, 1.HNL, duminica, 7 aprilie, 20.00)



PSG - Strasbourg (Franta, Ligue 1, duminica, 7 aprilie, 22.00)



Chelsea - West Ham (Anglia, Premier League, luni, 8 aprilie, 22.00)