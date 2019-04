DE NEOPRIT! Messi, cursa solitara catre a 6-a Gheata de Aur din cariera! A dat gol si in derbyul cu Atletico si s-a distantat de locurile 2 si 3. TOPUL

Leo Messi pare ca alearga de unul singur catre castigarea unei noi Ghete de Aur, a 6-a din cariera. El a marcat si in derbyul cu Atletico, castigat de Barcelona cu 2-0.

Leo Messi s-a distantat in fruntea clasamentului pentru Gheata de Aur si a profitat de faptul ca pentru Ronaldo a mai trecut un meci in care nu a bifat minute. Argentinianul Barcelonei a marcat in victoria 2-0 cu Atletico si a ajuns la borna 33 in acest sezon. El a mai pus un gol fata de Mbappe. Lewandowski a reusit aseara sa il egaleze pe Quagliarella, veteranul din atacul Sampdoriei. Ambii au cate 21 de reusite.

Barcelona are doi jucatori in top 10 cei mai buni marcatori din fotbalul european. Luis Suarez ocupa pozitia a 6-a a clasamentului, cu 20 de reusite stagionale.

Cristiano Ronaldo a cazut pe locul 9, cu 19 reusite.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur