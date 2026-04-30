Echipa pregătită de Costel Gâlcă a încheiat sezonul regulat cu aspirații înalte, având în vedere că au terminat pe locul secund cu 56 de puncte, clasându-se la patru lungimi în spatele Universității Craiova.

Giuleștenii au început perfect play-off-ul cu o victorie împotriva rivalei Dinamo, scor 3-2. Apoi, a urmat măcelul: echipa din Grant a bifat patru eșecuri și un singur rezultat de egalitate.

Cristi Săpunaru intervine după protestele anunțate de galeria lui Rapid: ”Se scot două torțe și se închide stadionul”

Înaintea returului cu Dinamo, galeria lui Rapid a anunțat prin intermediul unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook că la restul meciurilor din play-off suporterii din peluză vor face doar act de prezență, fără să afișeze bannere și fără să fluture steaguri.

Cristi Săpunaru, fost căpitan în Grant, a fost întrebat despre supărările suporterilor și a evidențiat că aceste lucruri ar fi putut fi evitate dacă cei din conducere ar fi fost mai mult alături de fanii Rapidului.

”E un moment delicat. E altfel acum. Nu știu care e explicația. Este singurul an în care scheletul echipei a fost păstrat. A venit un antrenor nou și doar câțiva jucători au sosit. Nu e treaba mea ce s-a schimbat la conducere. Este o cădere care poate fi explicată. Echipa nu e apărată de nimeni. Suporterii au venit la fiecare meci.

Nu dezgropăm morții. Sunt momente care s-au întâmplat. Eu nu spun că suporterii au procedat mereu corect, dar nu au voie să fie supărați? Să vină la meciuri și să stea frumos pe scaune, doar atât?

Suporterii au fost tot sezonul alături de echipă. Eu nu am văzut altă echipă care să joace atâtea meciuri cu tribunele închise. E la Rapid cea mai rea galerie? Se scot două torțe și se închide stadionul. Ce să schimbi, legea? Stă jandarmul la mine la poartă să vadă dacă merg sau nu la meci”, a spus Cristi Săpunaru la televiziunea Digi Sport.

Pentru Rapid urmează meciul cu CFR Cluj de luni, 4 mai, de la ora 20:30, din Giulești.

