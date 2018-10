Ce lovitura pentru Karius! Traieste o noua umilinta dupa finala cu Real: decizia luata de Besiktas

Loris Karius trece printr-un nou moment dificil dupa finala UEFA Champions League cu Real Madrid.

Portarul german a fost imprumutat in vara de Liverpool la Besiktas, insa turcii vor sa-l trimita inapoi. Potrivit Fotomac, Besiktas nu este multumita de evolutiile lui Karius si au cerut englezilor sa puna capat imprumutului si sa-si ia jucatorul inapoi.



Karius fusese imprumutat de Liverpool la Besiktas pentru doi ani, cu optiune de cumparare definitiva. Turcii vor sa scape de el dupa nici 6 luni.



In schimb, turcii sunt in cautarea unui atacant si il vor pe Divock Origi in locul lui Karius.