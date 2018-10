BREAKING NEWS! Julen Lopetegui, DEMIS de la Real Madrid! Cine e noul antrenor

Julen Lopetegui a fost dat afara de la Real Madrid.

Comitetul director al lui Real Madrid reunit astazi a hotarat demiterea antrenorului Julen Lopetegui.

Antrenor interimar va fi Santiago Solari, actualul antrenor al echipei a doua a lui Real Madrid si fost jucator al clubului. El a mai antrenat si la echipele de juniori ale galacticilor.

Real Madrid are un inceput slab de sezon, iar infrangerea categorica suferita duminica, pe Camp Nou, in El Clasico, scor 1-5, i-a decis soarta lui Julen Lopetegui.

Lopetegui era selectionerul Spaniei si se afla in Rusia, pentru Cupa Mondiala, in momentul in care Federatia spaniola a aflat ca s-a inteles deja cu Real Madrid si urma sa paraseasca banca nationalei dupa turneul final. Oficialii Federatiei au decis atunci sa il demita pe Julen Lopetegui.

Aventura lui Julen Lopetegui a fost extrem de scurta. El a prins doar 14 meciuri pe banca lui Real Madrid. A inceput cu o infrangere si a terminat tot cu o infrangere. In primul meci in calitate de antrenor al echipei, Real Madrid a pierdut in fata lui Atletico in Supercupa Europei, iar in ultima partida, asa cum am amintit mai sus, a pierdut categorit pe Camp Nou, acolo unde Barcelona s-a impus cu 5-1.

Recordul negativ stabilit de Real Madrid cu Lopetegui pe banca este de o victorie si cinci infrangeri in ultimele sapte partide disputate.

Lopetegui lasa Real Madrid la sapte puncte in spatele liderului din La Liga, Barcelona. Echipa din capitala Spaniei ocupa, in prezent, locul al 9-lea in clasament.