Surpriza TOTALA la Barcelona! Ce se intampla cu Dembele daca revine Neymar

Vesti bune pentru fanii Barcelonei. Neymar si Dembele, impreuna pe Camp Nou!

Presa din intreaga lume scrie despre faptul ca Neymar si-a negociat plecarea de la PSG. Brazilianul poate pleca in vara de la Paris, iar suma de transfer este in jur de 200 de milioane de euro.

Barcelona pare sa fie principala candidata pentru a-l aduce pe Neymar, dar si rivalii de la Real au intrat pe fir.

In plus, vestile bune nu se opresc aici pentru fanii formatiei de pe Camp Nou. Spaniolii de la El Mundo Deportivo scriu despre faptul ca in urma unei intalniri intre sefii formatiei Catalane si agentul lui Dembele, s-a ajuns la concluzia ca fotbalistul adus de la Dortmund trebuie sa ramana la FC Barcelona.

Francezul a adus egalarea pentru Barcelona in meciul de La Liga cu Atletico, iar agentul acestuia spune ca fotbalistul poate sa ajunga la cea mai buna versiune a sa, in tricoul Barcelonei.

Daca s-ar confirma revenirea lui Neymar si ramanerea lui Dembele, atacul Barcelonei devine de 5 stele. Messi, Suarez, Coutinho, Dembele si Neymar ar urma sa faca parte din atacul formatiei lui Valverde.