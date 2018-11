Mutare DE VIS pentru Barcelona! Super jucatorul care a cerut sa fie pus pe lista de transferuri pentru a-i face loc lui Neymar: transferul se poate face in iarna

Barcelona pregateste o mutare spectaculoasa in iarna.

Catalanii vor sa scape de Ousmane Dembele, jucatorul-problema pe care au platit 105 milioane de euro. Si Dembele vrea sa plece de pe Camp Nou.

Dembele ar fi cerut chiar el sa fie lasat sa plece de la Barcelona in perioada de transferuri din iarna, noteaza goal.com. Sefii de pe Camp Nou au fost de acord in contextul in care isi pot recupera o importanta parte din investitia facuta in vara anului trecut si pot folosi suma pentru aducerea lui Neymar.

Dembele este curtat de mai multe cluburi din Premier League, Anglia fiind cea mai plauzibila destinatie pentru fotbalistul adus de la Borussia Dortmund. Liverpool este formatia care insista cel mai mult pentru transferul sau.

Dembele a intrat in vizorul presei, dar si al conducerii Barcelonei in ultima perioada din pricina conduitei sportive.