Incepe RAZBOIUL intre Real si Barca: PSG il lasa pe Neymar sa plece! BOMBA momentului a explodat in Europa

Neymar e liber sa plece, anunta surse apropiate clubului francez. Seicii au hotarat sa-i permita transferul in vara anului viitor. Barca si Real sunt asteptate cu oferte care sa bata recordul mondial de transfer. Neymar i-a costat pe bogatii din Qatar 222 de milioane de euro in 2017.

Brazilianul are un salariu de 30 de milioane de euro pe an. Pusi in situatia de a primi sanctiuni pentru incalcarea fair play-ului financiar, parizienii sunt dispusi la gesturi radicale. Ideea cedarii lui Neymar prinde tot mai mult contur si in contextul in care pustiul Mbappe a devenit principala atractie a echipei intr-un timp mult mai scurt decat se asteptau conducatorii de pe Parc des Princes.

Pretul de plecare al 'afacerii Neymar': 250 de milioane de euro. In ultima perioada, in presa catalana au aparut tot mai multe zvonuri legate de dorinta lui Neymar de a reveni la Barcelona, unde s-a simtit excelent.