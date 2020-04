Real Madrid sparge banca si ii fura un varf Barcelonei! Suma de transfer a fost stabilita si atacantul este cu un picior pe Bernabeu

Real Madrid cauta un atacant, iar Aubameyang este noua tinta a galacticilor.

Real Madrid s-a interesat de Aubameyang, actualul atacant al lui Arsenal.

Madrilenii au suferit in fata portii. Luka Jovic nu si-a gasit locul in echipa lui Zidane, iar Benzema nu are o solutie de rezerva.

Galacticii sunt pregatiti sa faca restructurari in linia de atac, nereusind sa il inlocuiasca pe Cristiano Ronaldo, care a plecat la Juventus in 2018. Suma de transfer ar fi in jur de 50 de milioane de euro, potrivit France Football. Aubameyang a venit la Arsenal de la Borussia Dortmund, in schimbul a 70 de milioane de euro.

Gabonezul, in varsta de 30 de ani, mai are un an de contract cu Arsenal, club pentru care a jucat 97 de meciuri si a inscris 61 de goluri. Plecarea lui ar insemna o pierdere uriasa pentru tunari, fiind principalul marcator din echipa lui Mikel Arteta.

Aubameyang a fost golgheter in Bundesliga si Premier League si are in palmares o Cupa si o Supercupa a Germaniei cu Dortmund. A mai jucat la AC Milan, Monaco sau Saint Etienne si are peste 250 de goluri in intreaga cariera.

De atacantul lui Arsenal s-a interesat in ultima perioada si Barcelona, care de asemenea este in cautarea unui varf.