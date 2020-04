Jucatorul care ii calca pe urme lui Ronaldo! Pe cine vrea sa transfere Juventus de la Real Madrid in plina pandemie! Oficialii "Batranei Doamne" ii ofera un salariu triplu pentru a uita de Bernabeu

Juventus incearca un transfer spectaculos.

Dupa ce au dat o adevarata lovitura prin transferul lui Cristiano Ronaldo, in 2018, Juventus nu se opreste aici si incearca sa transfere un alt jucator de la Real Madrid. Este vorba despre Dani Ceballos (23 de ani) fotbalist car este imprumutat de madrileni la Arsenal. In aceasta vara imprumutul acestui expira si trebuie sa se intoarca pe Bernabeu. Zinedine Zidane a spus in mai multe randuri ca nu se va baza pe serviciile lui Dani Ceballos, iar cel mai probabil acesta nu va ramane pe Bernabeu, iar Florentino Perez ar putea fi de acord ca acesta sa plece la Juventus, scrie Mundo Deportivo.

Juventus are insa o concurenta destul de mare. Pe langa campioana Italiei si Arsenal vrea sa il transfere definitiv, dar si Valencia si Betis au intrat pe fir. Pentru a avea un avantaj in fata celorlalte echipe care il vor pe Ceballos, Juventus ii pregateste un salariu de nerefuzat. Oficialii "Batranei Doamne" sunt gata sa ii ofere un salariu cuprins intre 4,5 si 5 milioane de euro pe sezon, triplu fata de cat castiga in acest moment.

Suma pe care Real Madrid o cere in schimbul lui Ceballos se ridica la 40 de milioane de euro, iar potrivit sursei citate, doar Juventus ar fi dispusa sa plateasca aceasta suma, in comparatie cu celelalte echipe care il vor pe fotbalist.