Doi GIGANTI pe urmele lui James Rodriguez! Zilele lui la Real Madrid sunt numarate

James Rodriguez nu mai are loc la Real Madrid, dar nu duce lipsa de oferte.

Agentul lui James Rodriguez cauta variante pentru jucator deoarece mijlocasul nu mai este dorit pe Santiago Bernabeu. Zidane nu il foloseste pe mijlocas si asteapta sa scape de el.

Jorge Mendes, agentul jucatorului, a purtat discutii cu Manchester United si Juventus, conform AS Sport.

Au fost puse multe sperante in jucator atunci cand a ajuns la Real, dupa Cupa Mondiala din 2014 unde a impresionat fiind si golgheterul competitiei.

Rodriguez nu a confirmat si a fost imprumutat la Bayern de unde s-a intors la Real, dar antrenorul Zidane nu il mai doreste si asteapta sa scape de el.

Juventus este interesata de jucatorul pentru a-l reuni pe teren cu prietenul sau, Cristiano Ronaldo.

In schimb, Manchester United spera la un schimb intre intre James si Pogba. Contractul lui Rodriguez cu Real expira in 2021, dar este aproape sigur ca mijlocasul ofensiv va pleca in aceasta vara.