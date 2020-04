Supriza pe lista de cumparaturi a Barcelonei! Pe ce jucator au pus ochii

In birourile Barcelonei se lucreaza si pe timp de carantina!

Lista de transferuri pentru finalul sezonului primeste noi nume. Raphael Guerreiro de la Borussia Dortmund este si el, mai nou, in atentia Barcelonei. Catalanii s-au interesat de fundasul stanga inca din 2016, an in care s-a realizat transferul sau de la Lorient la BVB. De atunci, Barca a continuat sa-l urmareasca, iar in vara va incerca sa-l transfere.

Guerreiro (26 de ani) e un nume important in nationala Portugaliei, alaturi de care a iesit campion european in 2016. Raphael e dorit la Barca ca posibil inlocuitor al lui Jordi Alba, scrie ziarul spaniol Sport. Suma de transfer ar fi de 25 de milioane de euro, ceea ce nu reprezinta o avere pentru spanioli.

Transferul lui Guerreiro la Barca nu este prioritatea liderului din La Liga. Neymar sau Lautaro Martinez sunt fotbalistii la care viseaza atat fanii, cat si conducerea echipei.

Raphael a venit la Dortmund in 2016 de la Lorient in schimbul a 12 milioane de euro si in acest sezon a fost folosit in 29 de meciuri inainte de interuperea sezonului din cauza coronavirus. El s-a facut remarcat deoarece face foarte bine si faza ofensiva, reusind sa inscrie 20 de goluri pentru clubul german in 111 aparitii. La nivel de club are o Cupa si o Supercupa a Germaniei cucerite in tricoul galben-negru si este coleg cu Cristiano Ronaldo in nationala Portugaliei alaturi de care a resuit sa cucereasca si UEFA Nations League anul trecut.

Guerreiro a declarat in 2014 ca este mare fan Benfica si ca visul lui ar fi sa joace la Real Madrid alaturi de Ronaldo.