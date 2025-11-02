Meciul dintre ”cormorani” și ”galactici” va conta pentru etapa cu numărul patru din faza principală a competiției UEFA Champions League. Confruntarea va putea fi urmărită marți seară, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Trent Alexander-Arnold a rupt tăcerea înainte de Liverpool - Real Madrid: ”Asta o să fac dacă marchez pe Anfield”



În luna iunie, Real Madrid l-a adus pe Trent Alexander-Arnold la echipă cu o lună înainte să i se încheie înțelegerea contractuală cu Liverpool.



”Galacticii” au plătit, astfel, 10 milioane de euro pe englez, ca să poată beneficia de serviciile fotbalistului la Campionatul Mondial al cluburilor din Statele Unite ale Americii.



Trent Alexander-Arnold a suferit o accidentare, dar și-a revenit, iar la El Clasico (2-1) și la meciul cu Valencia (4-0) a stat pe bancă. Totuși, e de așteptat să joace pe Anfield cu Liverpool.



Înainte de meci, britanicul a ținut să puncteze faptul că dacă va marca nu se va bucura cu siguranță în fața clubului care l-a clădit.



”Dacă o să marchez împotriva lui Liverpool pe Anfield, o să fiu sincer, nu o să celebrez”, a spus Alexander-Arnold, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

