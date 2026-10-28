GALERIE FOTO Tragedie în Spania după un accident feroviar extrem de grav. Starurile din LaLiga se revoltă: "Ne-am săturat, ești un dezastru"

Tragedie în Spania după un accident feroviar extrem de grav. Starurile din LaLiga se revoltă: &quot;Ne-am săturat, ești un dezastru&quot; Stiri
SPORT.RO
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Un grav accident feroviar s-a petrecut miercuri, în Spania, iar zeci de persoane și-au pierdut viața.

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ToledoAccident FeroviarSpaniaMarcos LlorenteThibaut Courtoisdani carvajal
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Tragedie în Spania după un accident feroviar extrem de grav

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri în Spania, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid. Cel puțin 46 de persoane și-au pierdut viața după accidentul feroviar din Toledo, potrivit Telecinco.

"Se crede că un angajat al companiei de stat, care lucra la o defecțiune a sistemului principal de semnalizare, este responsabil pentru faptul că trenul de mare viteză AVE nu a fost avertizat cu privire la apropierea trenului Iryo", arată Telecinco, potrivit Știrile PRO TV.

Purtătorul de cuvânt al Sindicatului Feroviar, Rafael Escudero, a declarat că accidentul feroviar din apropierea gării Urda (Toledo) este „foarte ciudat”, potrivit Telecinco. El a adăugat că nu există nicio stație comercială în acea zonă, traficul feroviar este monitorizat în timp real și că trenul primește, de asemenea, informații în timp real despre starea căii ferate și s-ar opri dacă ar exista un obstacol, cum ar fi un alt tren. „Este foarte ciudat”, a declarat el. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de urgență 112, două vagoane au căzut pe un terasament.

Accidentul feroviar din Toledo

Foto: Imago

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Marcos Llorente, mesaj dur îndreptat spre ministrul Transporturilor. Courtois și Carvajal l-au aprobat

Reacți au venit în Spania și din rândul fotbaliștilor. Campionul mondial Marcos Llorente (31 de ani), de la Atletico Madrid, a postat un mesaj dur pe rețelele sociale cu trimitere la Óscar Puente, ministrul Transporturilor din Spania.

"Dragă Óscar Puente, nu crezi că a venit timpul să lași Twitterul deoparte și să te concentrezi asupra muncii pentru care te plătim?

Când sunt în joc vieți omenești, minimul pe care îl putem cere unui ministru al Transporturilor este responsabilitate, seriozitate, siguranță și respect.

Ne-am săturat de politicieni care par mai preocupați să câștige dispute pe rețelele sociale, de parcă ar fi niște copii de 13 ani, decât să se ridice la înălțimea responsabilităților pe care le au.

Twitterul nu este slujba ta. Treaba ta este să te ocupi de transportul public, de siguranță și să dai socoteală când lucrurile merg prost. Până acum ai fost un dezastru al naibii, dar, ca întotdeauna, vei da vina pe altcineva. Circul să continue", a scris Marcos Llorente.

Postarea lui Marcos Llorente a fost distribuită de alți doi fotbaliști emblematici din LaLiga - Thibaut Courtois, portarul belgian de la Real Madrid, și Dani Carvajal, fundașul spaniol al lui Getafe.

Mesajele transmise de cluburile din LaLiga după tragedia din Toledo

"Ne exprimăm profunda durere în urma tragicului accident feroviar produs în provincia Toledo. Clubul transmite condoleanțe familiilor și apropiaților celor care și-au pierdut viața, precum și întreaga sa compasiune și solidaritate răniților și tuturor celor afectați de acest teribil accident.

Real Madrid își exprimă sprijinul deplin pentru serviciile de urgență și pentru toți cei implicați în operațiunile de salvare și este alături de cei afectați, în aceste momente de profundă tristețe", a transmis clubul Real Madrid.

"FC Barcelona transmite sincere condoleanțe în urma gravului accident feroviar produs între Los Yébenes și Urda (Toledo).

Clubul își exprimă sprijinul și solidaritatea față de familiile și prietenii victimelor și le urează tuturor răniților însănătoșire grabnică", a fost și mesajul clubului catalan.

"Ne alăturăm durerii provocate de teribilul accident feroviar produs în această dimineață în provincia Toledo.

Transmitem sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor care și-au pierdut viața și le urăm tuturor răniților însănătoșire grabnică", a transmis și Atletico Madrid.

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