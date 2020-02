SUPER-CAMPIONUL Barcelonei care este gata SA PLECE la o mare rivala! Anuntul MOMENTULUI in Spania

Ivan Rakitic ar putea pleca de la Barcelona in vara.

Mijlocasul croat ar putea schimba echipele din vara, insa sunt sanse mari sa ramana in La Liga si sa se lupte cu Barcelona la titlu. Coform emisiunii El Larguero de la Cadena SER, Atletico Madrid este interesata de Rakitic si a inceput sa faca demersul pentru negocierile cu catalanii pentru iesirea lui.

In urmatoarea fereastra de transferuri Atletico Madrid va incerca sa il ia pe Rakitic, care se afla pe Camp Nou din sezonul 2014-2015. Jucatorul are contract pana in luna iunie 2021 si o clauza de 125 de milioane de euro.

Sezonul actual a fost unul dintre cele mai grele prin care a trecut Rakitic de cand a ajuns la Barcelona. A inceput sezonul fara sa intre in planurile lui Ernesto Valverde, stand mai mult pe banca de rezerve, insa spre finalul primei jumatati de sezon a prins mai multe minute.

S-a zvonit ca va pleca inca din aceasta iarna insa, dupa cum a declarat chiar el, a ales sa ramana si sa lupte pentru a juca la clubul alaturi de care a castigat 4 campionate, 4 Cupe ale Spaniei, doua Supercupe, un Champions League, o Supercupa a Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor.

"Am trecut printr-o perioada dificila, insa face parte din trecut. Pot spune foarte clar ca sunt lucruri care nu mi-au placut, nu am meritat sa fiu tratat asa.

Stiti cu totii cum au fost lucrurile, insa nu e cazul sa deschidem subiectul din nou, insa in mod clar am luat in calcul sa plec, deoarece am trecut printr-o perioada grea. Acum vreau sa dau pagina si sa muncesc pentru a ajuta in momentul decisiv al sezonului", a declarat Ivan Rakitic dupa meciul cu Levante.