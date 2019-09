Suarez, dezvaluiri incredibile dupa ce transferul lui Neymar la Barca a picat! Seicii de la PSG au luat foc. Mesaj pentru starul brazilian

Luis Suarez, fostul coleg si prietenul lui Neymar, a vorbit despre situatia delicata a brazilianului si incercarile acestuia de a reveni la Barcelona.

Intr-un interviu acordat celor de la Fox Sports, Luis Suarez a vorbit despre cazul Neymar, odata cu incheierea perioadei de mercato si lamurirea situatiei brazilianului. Uruguayanul a fost intrebat despre grupul pe care el, Messi si Neymar si daca a tinut legatura cu Neymar in aceasta perioada dificila.

"Da, vorbim ocazional, insa in ultimul timp nu am mai vorbit ca inainte. De curand am reluat conversatiile deoarece acum este mai linistit, a trecut prin momente dificile, a trait lucuri extrem de complicate. Asadar, i-am respectat spatiul si timpul.

Am vorbit in momentul in care a vrut sa plece de la Barcelona. Toata lumea stia. Eu si Leo i-am spus: 'Trofeele le vei castiga mereu la Barcelona'. Insa, acestea sunt deciziile. In acel moment el a decis ce a fost mai bine pentru el, acum a decis sa faca tot posibilul sa se intoarca. A fost dificil, insa relatia dintre noi a ajutat foarte mult.", a declarat Suarez pentru FOX Sports.

Pedeapsa lui Al-Khelaifi