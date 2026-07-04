Brahim Diaz a scris istorie la Mondial, apoi și-a ales următoarea victimă: "E bine dacă se califică"

Brahim Diaz a scris istorie la Mondial, apoi și-a ales următoarea victimă: &quot;E bine dacă se califică&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Maroc s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale, după ce a învins una dintre gazde, Canada, scor 3-0.

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Deși Canada a fost echipa mai periculoasă, în special în prima repriză, Maroc a arătat o altă față în a doua jumătate și s-a impus cu 3-0. Azzedine Ounahi, desemnat omul meciului, a reușit o dublă, iar Soufiane Rahimi a stabilit scorul final în prelungiri.

Brahim Diaz vrea să dea peste Franța în sferturile CM 2026

Brahim Diaz, care a reușit două pase decisive, a intrat în istorie după această partidă, devenind fotbalistul african cu cele mai multe assist-uri la Cupa Mondială, patru.

"Este un vis să pot participa la această Cupă Mondială și să trăiesc ceea ce trăiesc acum. Cel mai important este că suntem în sferturile de finală. Prima repriză a fost dificilă, însă reacția arătată de echipă spune multe despre atitudinea noastră. Am reușit să întoarcem jocul în favoarea noastră", a spus Brahim Diaz, potrivit Cope.

În sferturile de finală, Maroc va înfrunta câștigătoarea din partida Paraguay - Franța. Brahim Diaz speră să dea peste naționala lui Didier Deschamps pentru a avea ocazia să îi înfrunte pe colegii de la Real Madrid, cum ar fi Kylian Mbappe sau Aurelien Tchouameni

"Am colegi în naționala Franței, deci cu atât mai bine dacă se vor califica pentru că vom avea șansa să ne înfruntăm", a mai spus Brahim Diaz.

Brahim Diaz, 4 pase decisive la Mondial. Cum arată ierarhia

În clasamentul fotbaliștilor cu cele mai multe pase decisive la acest turneu final, Brahim Diaz este depășit momentan doar de francezul Michael Olise, care a izbutit cinci până în prezent.

Jucătorul de la Real Madrid se află la egalitate cu brazilianul Bruno Guimaraes și îi depășește pe Alexander Isak, Martin Odegaard, Florian Wirtz sau Roberto Alvarado, toți cu câte trei.

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