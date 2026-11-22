Transferat în vara trecută de la Levante, atacantul spaniol a început să aibă un rol important în finalurile de meci. Cotat la 40 de milioane de euro, Espi a bifat 12 apariții pentru madrileni, toate din postura de rezervă. A adunat doar 62 de minute pe teren, dar a marcat de patru ori, cu o medie de un gol la fiecare 15 minute și 30 de secunde!

Carlos Espi a spus care este secretul golurilor sale salvatoare

Ultima reușită a venit în victoria cu 2-1 împotriva lui Celta Vigo. Introdus pe parcursul partidei, atacantul a înscris în minutul 85 și a adus cele trei puncte echipei lui Jose Mourinho. A fost al treilea gol al său în campionat, iar fiecare dintre aceste reușite a contribuit la o victorie obținută pe final de Real Madrid.