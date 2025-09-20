Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: „Vom ajunge la o înțelegere”

Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: &bdquo;Vom ajunge la o &icirc;nțelegere&rdquo; La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre oamenii de bază ai Barcelonei este aproape să semneze prelungirea cu formația catalană.

TAGS:
la ligaprelungire contractFrenkie de JongBarcelonaDeco
Din articol

Barcelona are un start bun de sezon, după cele trei victorii și remiza din campionat a urmat succesul cu 2-1 în fața lui Newcastle, din prima rundă a fazei ligii din Champions League.

Catalanii au cheltuit doar 27,5 milioane de euro în această vară, dar au reușit să își păstreze majoritatea jucătorilor de bază.

Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: „Vom ajunge la o înțelegere”

Barcelona vrea să continue pe această idee, astfel că în momentul de față se concentrează pe prelungirea contractului lui Frenkie de Jong, care expiră la finele acestui sezon.

Deco a vorbit despre acest aspect și a dezvăluit că cele două părți se află în discuții și ambele își doresc să continue pe același drum.

„Suntem în discuții. Cred că vom ajunge la o înțelegere. Este un jucător important pentru noi. Cred că este fericit la Barcelona . Suntem mulțumiți cu el, deci nu cred că vor fi probleme.”, a spus Deco, conform Mundo Deportivo.

Frenkie de Jong a avut mai multe probleme medicale în ultimii de ani, de când s-a transferat la Barcelona, dar Hansi Flick a reușit să îl pună pe picioare.

Mijlocașul olandez formează un cuplu excelent cu Pedri în zona mediană, iar catalanii nu vor să îl piardă pe gratis în vara viitoare.

86 de milioane de euro i-a plătit Barcelona lui Ajax pentru al aduce pe Frenkie de Jong în iulie 2019.

Barcelona nu vrea să piardă jucători importanți

Deco a scos în evidență strategia clubului catalan de a păstra jucătorii de bază.

În afara lui Inigo Martinez, plecat în Arabia Saudită la Al-Nassr, Barcelona a reușit să păstreze cei mai buni jucători în acestă vară.

„Principala prioritate a fost să menținem ceea ce aveam și să încercăm să nu pierdem niciun jucător important.

Am reușit să reînnoim contractele lui Lamine, Raphinha și Kounde. Ideea era să menținem fundația echipei pe care am construit-o în ultimii ani și să încercăm să ne îmbunătățim.”, a adăugat oficialul Barcelonei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitura primită de Dani Alves, fostul jucător de la FC Barcelona
Lovitura primită de Dani Alves, fostul jucător de la FC Barcelona
Champions League | Newcastle &ndash; Barcelona 1-2, Man. City &ndash; Napoli 2-0, Frankfurt &ndash; Galatasaray 5-1, Sporting &ndash; Kairat Almaty 4-1
Champions League | Newcastle – Barcelona 1-2, Man. City – Napoli 2-0, Frankfurt – Galatasaray 5-1, Sporting – Kairat Almaty 4-1
Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, &icirc;nainte să semneze cu FC Bayern
Luis Diaz a rupt tăcerea despre transferul la FC Barcelona, înainte să semneze cu FC Bayern
ULTIMELE STIRI
Florin Gardoș a văzut eșecul dureros al lui FCSB de la Botoșani și a reacționat categoric. &rdquo;Schimbare de antrenor?!&rdquo;
Florin Gardoș a văzut eșecul dureros al lui FCSB de la Botoșani și a reacționat categoric. ”Schimbare de antrenor?!”
Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Italienii au făcut anunțul despre Nicolae Stanciu
Cum l-a descris Marian Iancu pe Leo Grozavu după ce FC Botoșani a &icirc;nvins-o cu 3-1 pe FCSB vineri seară
Cum l-a descris Marian Iancu pe Leo Grozavu după ce FC Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB vineri seară
Cristi Balaj, c&acirc;t se poate de sincer: &bdquo;M-am g&acirc;ndit să plec de la CFR!&rdquo;
Cristi Balaj, cât se poate de sincer: „M-am gândit să plec de la CFR!”
Manchester United - Chelsea, &icirc;n direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare &icirc;n Premier League
Manchester United - Chelsea, în direct pe VOYO, de la 19:30! Meci tare în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: &rdquo;Drumul nostru se desparte aici&rdquo;

Ruptură la FCSB după eșecul dureros cu FC Botoșani: ”Drumul nostru se desparte aici”

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a &icirc;nchis telefonul!

Gigi Becali a oferit o reacție scurtă după Botoșani - FCSB 3-1, iar apoi a închis telefonul!

FC Botoșani &ndash; FCSB 3-1 | Coșmar &icirc;n campionat pentru campioana Rom&acirc;niei! Moldovenii i-au răpus pe &bdquo;roș-albaștri&rdquo;

FC Botoșani – FCSB 3-1 | Coșmar în campionat pentru campioana României! Moldovenii i-au răpus pe „roș-albaștri”

80.000.000&euro; pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

80.000.000€ pentru următorul transfer al lui Real Madrid!

S-a lămurit după schimbul &rdquo;Musi - Politic&rdquo;: &rdquo;E peste tot ce au ei&rdquo;

S-a lămurit după schimbul ”Musi - Politic”: ”E peste tot ce au ei”

S-a schimbat liderul &icirc;n Liga 2! Formația &icirc;și continuă forma excelentă

S-a schimbat liderul în Liga 2! Formația își continuă forma excelentă

CITESTE SI
Rușii nu s-au limitat doar la a &icirc;ncălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

stirileprotv Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!