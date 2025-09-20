Barcelona are un start bun de sezon, după cele trei victorii și remiza din campionat a urmat succesul cu 2-1 în fața lui Newcastle, din prima rundă a fazei ligii din Champions League.

Catalanii au cheltuit doar 27,5 milioane de euro în această vară, dar au reușit să își păstreze majoritatea jucătorilor de bază.



Starul Barcelonei de 86.000.000 de euro, gata să semneze: „Vom ajunge la o înțelegere”



Barcelona vrea să continue pe această idee, astfel că în momentul de față se concentrează pe prelungirea contractului lui Frenkie de Jong, care expiră la finele acestui sezon.

Deco a vorbit despre acest aspect și a dezvăluit că cele două părți se află în discuții și ambele își doresc să continue pe același drum.

„Suntem în discuții. Cred că vom ajunge la o înțelegere. Este un jucător important pentru noi. Cred că este fericit la Barcelona . Suntem mulțumiți cu el, deci nu cred că vor fi probleme.”, a spus Deco, conform Mundo Deportivo.

Frenkie de Jong a avut mai multe probleme medicale în ultimii de ani, de când s-a transferat la Barcelona, dar Hansi Flick a reușit să îl pună pe picioare.

Mijlocașul olandez formează un cuplu excelent cu Pedri în zona mediană, iar catalanii nu vor să îl piardă pe gratis în vara viitoare.

86 de milioane de euro i-a plătit Barcelona lui Ajax pentru al aduce pe Frenkie de Jong în iulie 2019.

