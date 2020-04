Spaniolii au anuntat cand poate fi reluat sezonul! Data la care cluburile se intorc la antrenamente 

Oficialii Ligii Spaniole si cei ai Federatiei ar fi ajuns la un acord in legatura cu data reluarii activitatilor sportive.

Oficialii La Liga si cei ai Federatiei Spaniole de Fotbal au organizat o intalnire sambata in care s-a discutat reluarea antrenamentelor. Cele doua au ajuns la un acord si au stabilit doua posibile date la care s-ar putea relua pregatirile.

Una dintre ele ar fi 11 mai, dupa ce se termina ultima data declarata din Starea de Urgenta, sau in cazul fericit, antrenamentele s-ar putea relua de pe 4 mai, in cazul in care guvernul autorizeaza reluarea activitatilor sportive o data pe zi.

Cand se reia La Liga

In cazul in care antrenamentele se vor relua pe 4 mai, asta presupune ca La Liga, in cele mai bune scenarii, s-ar putea relua pe 6 iunie, indeplinind astfel o luna de pregatire, cu 15 zile minime de antrenamente. Antrenamentele echipelor s-ar putea prelungi pana la 21 de zile, iar campionatul va fi reluat pe 13 iunie.

Daca antrenamentele se reiau pe 11 mai, atunci data reluarii sezonului s-ar putea amana pana pe 20 iunie, in cazul in care echipele ar cere mai mult timp de pregatire.