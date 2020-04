INCREDIBIL | A plecat din Spania in Rusia pentru a se duce la majoratul logodnicei sale! Ce jucator din La Liga a iesit din izolare pentru a fi alaturi iubirea vietii lui, fiica unui fost presedinte al Rusiei

Caz incredibil in Spania.

Jucatorul celor de la Celta Vigo, Fedor Smolov (29 de ani), este al doilea jucator de la echipa care nu respecta instructiunile de a nu pleca din Spania pana ce pandemia coronavirusului nu va trece. Fotbalistul nu a putut sta departe de tara sa natala, Rusia, in conditiile in care logodnica sa, Maria Yumasheva, fiica unui fost presedinte al Rusiei, implineste 18 ani.

Dupa ce Pione Sisto, un alt jucator de la Celta Vigo a fost criticat pentru faptul ca a plecat din Spania in Danemarca, in plina pandemie, a venit randul lui Smolov sa fie criticat dupa acest gest.

O sursa din cadrul clubului a spus pentru presa din Spania ca Smolov a cerut permisiunea celor de la Celta Vigo sa plece in Rusia cu un avion privat pentru a-si rezolva niste probleme personale, insa din cauza pandemiei clubul nu a putut fi de acord. Chiar si asa, Smolov a plecat si a spus ca va raporta fiecare miscare pe care o va face pana in momentul in care va reveni in Spania.

Fedor Smolov si Maria Yumasheva s-au logodit in luna ianuarie a acestui an.

Celta Vigo's Smolov defies lockdown to return home for fiance's 18th birthday https://t.co/q24ZkB9ErE — Guardian sport (@guardian_sport) April 5, 2020