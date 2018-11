SOC TOTAL pe piata transferurilor! Neymar NU RENUNTA. Unde ar putea juca din 2019

Neymar nu e fericit la PSG. Va incerca din nou sa-si forteze plecarea in vara lui 2019.

Brazilianul negociaza din nou cu Barcelona, anunta Marca. Catalanii au laut legatura cu agentii fostului lor jucator si se gandesc sa plateasca o suma uriasa in schimbul sau vara viitoare.

Adus de pe Camp Nou cu 222 de milioane de euro, Neymar a avut inca de la inceput o relatie dificila cu Parisul. In ciuda incercarilor facute de seici pentru a-i satisface toate pretentiile, Neymar le-a demonstrat in repetate randuri ca nu o vede pe PSG drept casa pe termen lung.

Plecarea sa de la Barcelona, in 2016, a declansat un scandal monstru in birourile clubului catalan si s-a lasat cu plangeri facute de Barca la UEFA. PSG i-a achitat clauza de reziliere si i-a oferit lui Neymar un salariu gigantic: 30 de milioane de euro pe sezon! In ultimele luni, Neymar a fost asociat si cu Real Madrid, insa discutiile cu marea rivala a Barcelonei au cazut dupa ce PSG si-a anuntat refuzul ferm de a-l ceda in vara acestui an.