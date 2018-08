SOC pentru Florentino Perez dupa ce si-a luat gandul si de la Hazard! Ce raspuns a primit cand pregatea oferta pentru inlocuitorul lui Ronaldo: "Costa 200 de milioane de euro!"

Real Madrid nu a adus pana acum inlocuitor pentru Cristiano Ronaldo, plecat la Juventus Torino in aceasta vara.

Eden Hazard a fost prima varianta a lui Florentino Perez pentru intarirea echipei in aceasta vara insa cei de la Chelsea au respins asaltul campioanei Europei. Astfel, Florentino Perez s-a reorientat ca Christian Eriksen de la Tottenham!

Conform lui Gianluca DiMarzio, Real a primit insa o noua lovitura. Daniel Levy, presedintele lui Tottenham, i-a transmis lui Florentino Perez ca doar o oferta de 200 de milioane de euro i-ar convinge sa renunte la mijlocasul danez!

Tottenham nu a facut niciun transfer in aceasta vara iar perioada de mercato din Premier League s-a incheiat. Nu insa in celelalte campionate astfel ca echipele din prima liga engleza pot sa ramana in continuare fara jucatori daca vin oferte de nerefuzat.