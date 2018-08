REAL - ATLETICO 2-4 | Atletico, noua supercampioana a Europei! Real, invinsa de greselile lui Marcelo si Varane!

Urmarim si comentam impreuna REAL MADRID - ATLETICO MADRID pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Min 120+2 Final de partida! Atletico Madrid castiga Supercupa Europei pentru a treia oara! Echipa lui Simeone este prima echipa care castiga Supercupa Europei de trei ori din tot atatea incercari!

Min 114 Sutul lui Modric, deviat, este prins fara probleme de Oblak.

Min 106 A inceput repriza a doua de prelungiri!



Min 105 Se incheie prima repriza de prelungiri!

Min 104 GOOOL Atletico Madrid! Koke inscrie si el! Stadionul eurupe!

Min 99 GOOOL Atletico Madrid! Super executie a lui Saul Miguel: sut din prima, direct in vinclu! Varane, doua greseli in aceeasi faza!

Min 91 A inceput prima repriza de prelungiri!



Min 90+3 S-a terminat timpul regulamentar! Urmeaza prelungiri!

Min 79 GOOOL Atletico Madrid! Gafa incredibila a lui Marcelo, Diego Costa profita si reuseste dubla!

Min 66 Sutul lui Benzema, pe coltul lung, retinut de Oblak.

Min 62 GOOOOL Real Madrid! Sergio Ramos inscrie dupa un penalty dictat pentru hent in careu!

Min 46 A inceput repriza a doua!



Min 45 Final de prima repriza!

Min 28 Real Madrid domina total! Sutul lui Asensio trece milimetric pe langa bara coltului lung.

Min 27 GOOOL Real Madrid! Benzema egaleaza dupa o faza creata de Gareth Bale. Cursa senzationala a galezului si o centrare perfecta "pe lunga" pentru Benzema.

Min 26 Sutul lui Marcelo trece putin peste poarta.

Min 17 Asensio, aproape de un gol magnific! Ocazie uriasa pentru Real: raspunsul "galacticilor" dupa golul lui costa.

Min 1 GOOOL Atletico Madrid! Diego Costa reuseste cea mai rapida deschidere de scor din istoria Supercupei Europei: secunda 50.

Min 1 A inceput partida!

Echipele de start:



Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos - Bale, Isco, Asensio - Karim Benzema



Atletico Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godín, Lucas - Rodrigo, Koke, Saúl, Lemar - Diego Costa - Griezmann

Real Madrid si Atletico Madrid se vor infrunta de la ora 22,00, in capitala Estoniei, Tallinn, pe stadionul Lillekulla (doar 15.000 locuri capacitate), in a 43-a editie a Supercupei Europei la fotbal.

Real, care a castigat ultimele trei editii ale Ligii Campionilor, vizeaza un al cincilea trofeu in Supercupa, ceea ce ar insemna egalarea recordului detinut de FC Barcelona si AC Milan. Real a cucerit trei Supercupe din ultimele patru desfasurate. Atletico Madrid si-a adjudecat trofeul Supercupei de fiecare data cand a jucat cu el pe masa, in 2010 si 2012, ca detinatoare a titlului in Europa League.

Supercupa a fost infiintata in urma unei idei a jurnalistului olandez Anton Witkamp si opunea initial castigatoarea Cupei Campionilor Europeni (ulterior a Ligii Campionilor), si detinatoarea Cupei Cupelor (1972-1999), iar dupa desfiintarea acestei competitii castigatoarea Cupei UEFA/Europa League (din anul 2000).

Initial Supercupa se juca in dubla mansa, intre 1973 si 1997, dar au existat si editii la care a fost mansa unica (1984, 1986 - castigata de Steaua Bucuresti, 1991). Detinatoarea CCE/Ligii Campionilor a cucerit trofeul Supercupei in doar 23 de editii din cele 42 desfasurate pana acum.

Atletico a devenit un colos



Real Madrid a fost mereu una dintre cele mai importante echipe ale Europei. Marea rivala locala, Atletico, a revenit in top dupa o perioada de criza - sfarsitul anilor 90 si inceputul secolului au fost dificili pentru Atleti. Acum insa Atletico este pe locul 13 in topul Deloitte al celor mai puternice cluburi din lume din punct de vedere financiar. Real Madrid este pe locul 2, depasita doar de Man United.

Progresul lui Atletico este insa unul remarcabil - in ultimii 5 ani, veniturile au crescut cu 127%! Atletico a crescut si la capitolul sponsorizari. Astfel, Atletico a putut sa inceapa sa se lupte cu marile forte din Europa si pe piata transferurilor.

Dominatie spaniola

Va fi pentru a patra oara la ultimele cinci editii cand doua echipe spaniole se infrunta in Supercupa Europei, dar este pentru prima data cand se intalnesc doua formatii din Madrid. Atletico si Real Madrid s-au intalnit de noua ori in competitiile patronate de UEFA, Atletico avand 2 victorii, iar Real 5, in timp ce alte doua confruntari s-au incheiat nedecis. Atletico nu a reusit sa invinga rivala intr-o finala sau sa o elimine dintr-o competitie, potrivit site-ului UEFA. Real Madrid a devenit prima echipa care a castigat Champions League in trei sezoane consecutive si poate deveni prima care reuseste acelasi lucru si in Supercupa Europei.

Spania are cele mai multe trofee, 14 (Barcelona 5, Real Madrid 4, Valencia 2, Atletico Madrid 2, Sevilla 1), fara a-l numara pe cel care il va obtine miercuri seara. Italia urmeaza cu 9 Supercupe (AC Milan 5, Juventus 2, Lazio 1, Parma 1), iar Anglia are 7 (Liverpool 3, Aston Villa 1, Chelsea 1, Manchester United 1, Nottingham Forest 1).

Fotbalistii cu cele mai multe Supercupe in palmares sunt brazilianul Dani Alves (Sevilla 2006, Barcelona 2009, 2011, 2015) si italianul Paolo Maldini (AC Milan 1989, 1990, 1994, 2003), cu cate patru trofee fiecare. sapte jucatori de la Real Madrid pot egala acest record miercuri: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Karim Benzema, Isco (toti castigatori in 2014, 2016, 2017) si Toni Kroos (2013 cu Bayern, 2014, 2017 cu Real Madrid).

Antrenorii cu cele mai multe trofee castigate in Supercupa sunt Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014) si Josep Guardiola (Barcelona 2009, 2011, Bayern München 2013).

Cinci oameni au cucerit trofeul atat ca jucator, cat si ca antrenor, Carlo Ancelotti (1990; 2003, 2007, 2014), Josep Guardiola (1992; 2009, 2011, 2013), Diego Simeone (1999; 2012), Luis Enrique (1997; 2015), Zinedine Zidane (1996, 2002; 2016, 2017).

Meciul va fi arbitrat de polonezul Szymon Marciniak, arbitri asistenti au fost desemnati Pawel Sokolnicki si Tomasz Listkiewicz, arbitri asistenti aditionali au fost nominalizati Pawel Raczkowski si Tomasz Musial, in timp ce romanul Ovidiu Hategan va fi arbitru de rezerva.

Real Madrid a cucerit in sezonul trecut trofeul Ligii Campionilor dupa 3-1 in finala cu Liverpool. Atletico Madrid si-a adjudecat trofeul Europa League in stagiunea precedenta, dupa 3-0 in finala cu Olympique Marseille.

Tricouri speciale pentru Atletico



Atletico Madrid vor purta imaginea "Save the Children", organizatia pentru apararea drepturilor copilului, pe partea din spate a tricourilor cu ocazia meciului cu Real Madrid, la cea de-a 43-a editie a Supercupei Europei la fotbal, ce va avea loc pe stadionul Lillekulla din Tallinn, a anuntat clubul madrilen, citat de agentia spaniola EFE.

"Prin aceasta colaborare intarim legatura dintre club si Fundatia noastra, care lucreaza in peste 120 de tari pentru salvarea copiilor, asigurandu-le protectie si aparandu-le drepturile conform Conventiei Natiunilor Unite pentru Drepturile Copilului", a anuntat organizatia "Save the Children".

"Cu ocazia acestui eveniment atat de important pentru echipa, cum este Supercupa Europei, suntem foarte mandri sa anuntam aceasta colaborare cu 'Save the Children', organizatia care apara drepturile copilului. Atletico Madrid este mereu aproape de nevoile colective", a precizat Enrique Cerezo, presedintele clubului madrilen.

Echipele probabile



Real Madrid: Keylor – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo – Casemiro, Kroos – Isco – Bale, Benzema, Asensio

Rezerve: Casilla, Lunin, Reguilon, Nacho, Javi Sanchez, Lopez, Modric, Ceballos, Valverde, Marcos Llorente, Lucas Vazquez, Vinicius, Mayoral, De Tomas

Atletico Madrid: Oblak – Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis – Thomas, Saul – Lemar, Griezmann, Koke – Diego Costa

Rezerve: Adan, Dos Santos, Arias, Savic, Lucas, Rodrigo, Olabe, Gelson, Vitolo, Kalinic, Correa