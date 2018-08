Lista de dorinte a lui Lopetegui, trimisa sefilor de la Real Madrid! Ce intariri a cerut la echipa

Real Madrid mai are nevoie de transferuri.

Julen Lopetegui s-a declarat satisfacut de nivelul de joc aratat de Real Madrid in turneul de pregatire, unde au obtinut trei victorii si o infrangere.

Totusi, saptamanile de cantonament i-au aratat si are doua pozitii pe care trebuie sa le imbunatateasca in echipa sa: apararea si atacul. Lopetegui are neovie de un central si un varf, un numar 9, potrivit AS. Totodata, antrenorul ar vrea si un inlocuitor pentru Mateo Kovacic, cel care a fost imprumutat la Chelsea.

Antrenorul Realului le-a transmis oficialilor clubului ca prefera ca Vallejo sa plece sub forma de imprumut, astfel incat sa aiba continuitate. Acesta s-a accidentat din nou si va lipsi de pe teren timp de o luna sau o luna si jumatate.

In aceste conditii, Lopetegui are nevoie de un aparator care sa joace in locul sau. Tehnicianul are incredere in potentialul lui Borja Mayoral, tanarul de 21 de ani, insa un om cu mai multa experienta ar fi de preferat.

Sefii de la Madrid s-au declarat pregatiti sa-i indeplineasca dorintele lui Lopetegui, insa cu o cheltuiala cat mai mica, nu asa cum s-a intamplat in cazul lui Courtois.