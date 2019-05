Cei patru "galactici" care-i fac cu ochiul lui Real Madrid! Patru nume DE TOP care si-au pregatit din timp terenul pentru a ajunge sub comanda lui Zinedine Zidane

Real Madrid a intrat in reconstructie, iar jucatorii de top se autopropun pentru transferuri la echipa de pe Santiago Bernabeu.

Neymar nu si-a ascuns niciodata simpatia pentru Real Madrid. Zidane a fost idolul lui Eden Hazard si Mbappe. Pogba este cel dorit de antrenorul francez. Toti cei patru au avut reactii care le tradeaza dorinta de a ajunge pe Santiago Bernabeu.

Real Madrid este in plin proces de reconstructie, iar in aceste momente, clubul spaniol e pregatit sa investeasca bani frumosi pentru a readuce echipa acolo unde ii este locul la nivel european.

Patru staruri ale fotbalului din Europa isi doresc sa ajunga pe Santiago Bernabeu si nu au ezitat sa faca complimente clubului condus de Florentino Perez, ori de cate ori s-a ivit o ocazie in acest sens.

Neymar, Pogba, Hazard si Mbappe sunt cei care vaneaza un loc in echipa antrenata de Zinedine Zidane.

Dragostea neconditionata a lui Hazard

De la "Real Madrid fara Zidane, ramane Real Madrid" la "M-am apucat de fotbal datorita lui Zidane", Eden Hazard nu si-a ascuns niciodata dragostea fata de echipa spaniola.

Belgianul a incercat sa forteze transferul la Madrid vara trecuta, dupa ce a refuzat sa-si prelungeasca contractul cu Chelsea. "Daca voi ajunge sa joc la Real Madrid, voi fi foarte fericit", a tinut sa asigure pe toata lumea la finalul anului 2018.

Potrivit L'Equipe, dupa finala Europa League, transferul lui Hazard la Real Madrid va fi anuntat oficial. "Nu o sa mint, sa joc pentru Real Madrid a fost visul meu de cand eram copil", a spus belgianul in urma cu cateva luni.

Pogba vrea sa joace la un club urias

Paul Pogba este si el unul dintre jucatorii care au recunoscut ca un vis al sau este acela de a juca in tricoul echipei din Madrid. Mai mult, Zinedine Zidane i-a transmis ca usa Realului ii este deschisa, iar acum ii cere sa faca un pas in fata.

Totusi, Pogba are in vedere si un posibil transfer la Barcelona. Catalanii l-au urmarit si vara trecuta, iar optiunea Pogba pare ca va alege in functie de ofertele care ii vor fi puse pe masa. El isi doreste sa continue sa joace la cluburi mari si are o lista de preferinte, insa nu o admiratie neconditionata fata de vreunul dintre ele.

Neymar si Real Madrid: o idila care nu s-a concretizat

Neymar si Real Madrid traiesc "o poveste de iubire" ciudata Cu toate ca atractia este reciproca, nu a sosit pana acum momentul unui deznodamant.

"Real Madrid este unul dintre cele mai mari cluburi din lume si orice jucator si-ar dori sa joace acolo. Dar nu spun ca voi juca acolo. Barcelona era visul meu din copilarie si l-am implinit", declara starul brazilian.

Totusi, Zinedine Zidane l-a asigurat ca Real Madrid este un loc in care "visurile devin realitate". Brazilianul nu s-a decis, insa. "De indata ce va fi ceva sigur, voi vorbi cu toata lumea", a fost raspunsul lui Neymar in ceea ce priveste un eventual transfer.

Mbappe nu vrea sa plece de la PSG, dar nu e scos din calcule

Chiar daca sunt mai subtile decat ale celorlaltor trei jucatori, semnalele transmise de Mbappe exista si ele. Jucatorul francez ii are ca idoli pe Zidane si Cristiano Ronaldo, doua legende ale echipei de pe Bernabeu.

Declaratia facuta duminica de Mbappe, dupa ce a primit titlul de jucatorul anului in Ligue 1, nu scoate definitiv din calcul un posibil transfer al francezului in aceasta vara. "Cred ca e timpul sa-mi asum o responsabilitate mai mare, fie la PSG, fie in alta parte, cu un alt proiect", a spus tanarul jucator.

Zidane a declarat si el ca Mbappe se numara printre jucatorii de top pe care ar vrea sa-i antreneze.