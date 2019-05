Real Madrid, mutare BOMBA pe piata transferurilor! "Va fi anuntat oficial dupa finala UEFA Champions League" Ce fotbalist ajunge pe Santiago Bernabeu!

Anuntul a fost facut de presa din Spania.

In cadrul emisiunii El Chiringuito, jurnalistul Jaime Astrain a facut anuntul asteptat de toti fanii Realului. Acesta a anuntat ca mijlocasul lui Tottenham, Christian Eriksen, va ajunge pe Santiago Bernabeu.

"Tranferul lui Christian Eriksen de la Tottenham la Real Madrid este perfectat. Anuntul oficial se va face dupa finala UEFA Champions League din acest an", a dezvaluit jurnalistul Jaime Astrain, in cadrul emisiunii El Chiringuito.

Presa din Spania il anunta pe Paul Pogba aproape transferat la Real Madrid, insa Zinedine Zidane s-a reorientat catre o varianta mai putin costisitoare si mai sigura. Evolutiile lui Christian Eriksen au fost consistente in ultima perioada, danezul reusind sa se califice cu Tottenham in finala UEFA Champions League, in timp ce Pogba nu s-a regasit sub comanda lui Mourinho si Solskjaer.

Florentino Perez a reusit sa il cumpere deja pe Eder Miliato de la FC Porto, iar Eden Hazard si Luka Jovic sunt asteptati la Real Madrid.

Mbappe ar putea ajunge si el la Real Madrid

"Vreau mai multa responsabilitate, daca nu la PSG, poate in alta parte", a anuntat recent Kylian Mbappe. Tanarul atacant a fost aproape de Real Madrid si chiar si Barcelona a incercat sa-l transfere. Alesese deja sa mearga la Real Madrid, insa a fost convins cu bani grei de seici sa ramana in continuare.

Fostul antrenor al lui PSG, Unai Emery, dezvaluie ca Mbappe era hotarat sa plece la Real Madrid, insa l-a convins sa ramana.

"Mbappe a vrut sa plece la Real Madrid, era hotarat. Am discutat cu tatal sau si a decis sa ramana la PSG. A ales Real Madrid, chiar daca era dorit si de Barcelona. A spus ca pleaca cu ochii inchisi la Real Madrid, dar l-am convins ca e un priect francez la PSG si l-am convins, chiar daca PSG a trebuit sa puna multi bani pe masa", a dezvaluit antrenorul lui Arsenal.