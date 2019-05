Real Madrid a mai obtinut semnatura unui jucator important! Dupa Kroos si Nacho, Zidane a mai convins un fotbalist sa ramana pe Santiago Bernabeu!

Zidane pregateste echipa pentru sezonul urmator.

Dupa un sezon fara trofeu pentru Real Madrid, Zinedine Zidane a inceput pregatirile pentru urmatoarea stagiune. Florentino Perez este gata sa ii aduca la Madrid pe Eden Hazard, Paul Pogba, Christian Eriksen sau Luka Jovic.

Pana atunci, "Zizou" a vrut sa pastreze mai mult piese importante din angrenajul echipei. Dupa Toni Kroos sau Nacho si Luka Modric a decis sa ramana pe Santiago Bernabeu. Croatul a beneficiat si de o clauza din contractul sau, conform careia castigarea Balonului de Aur ii aduce un an in plus la intelegerea initiala. Astfel, Modric va ramane la Real Madrid cel putin pana in 2021.

Varane: "Ne concentram pe campionat"

Dupa ce a castigat de trei ori la rand Liga Campionilor, Real Madrid a fost eliminata inca din optimi de Ajax Amsterdam. In cei trei ani, madrilenii au triumfat o singura data si in campionat, iar Varane considera ca el si colegii lui trebuie sa se axeze mai mult pe intrecerea interna.

"Dupa cum a spus si Zidane, avem nevoie de mai multa regularitate. In Champions League sunt momente de entuziasm, insa La Liga este constanta si vrem sa ne concentram pe campionat mai mult. Nu l-am lasat niciodata la o parte, insa acum trebuie sa ne concentram mai mult pe campionat", a declarat fundasul francez.