Vedeta de la Real Madrid a comandat sa fie IMPUSCAT? Detalii cutremuratoare: controla o retea de BLATURI si a fost arestat

Dezvaluiri socante au iesit la suprafata despre fostul jucator al lui Real Madrid care a fost arestat in luna mai.

Raul Bravo a fost arestat in luna mai deoarece coordona o retea de trucare de meciuri in Spania. Acum, fostul jucator al lui Real Madrid este suspectat pentru atacul asupra fostului sau coechipier, Darko Kovaevic.

Darko Kovacevic a fost victima unui atac care a avut loc in sudul Atenei, pe data de 7 ianuarie. Asupra fostului jucator au fost trase focuri de arma, iar la locul faptei au fost vazuti doi indivizi care aveau cagule pe cap. Acestia au plecat cu o masina de la locul faptei. Fostul jucator a scapat cu viata, fiind nevoie sa fie tratat doar de rani superficiale, provocate in momentul in care s-a aruncat la pamant.

In urma cu o zi, in cotidianul Telegraf, din Belgrad, a aparut o bomba conform careia, cel care ar fi organizat "tentativa de asasinat" asupra lui Kovacevic, ar fi fost chiar fostul sau coechipier de la Olympiakos, Raul Bravo.

Conform sursei citate, anchetatorii au putut gasi masina pe care atacatorii au folosit-o, arsa, insa fara urme de gloante in ea. Acestia presupun ca au folosit gloante oarbe pentru a-l speria pe Kovacevic, care ar detine informatii legate de blaturile din Spania, dupa cum scrie Gazzetta dello Sport.

Raul Bravo este vazut ca fiind capul retelei de trucare de meciuri in primele doua divizii iberice, alaturi de Carlos Aranda, fost coechipier la Academia de juniori a lui Real Madrid. Numele celor doi au mai fost implicate in cauzri de atacuri armate, masini furate si trafic de droguri. Cei doi au fost arestati in luna mai, insa au fost eliberati ulterior pe cautiune.

Raul Bravo a jucat 132 de meciuri in tricoul lui Real Madrid si a inscris 4 goluri. In La Liga, a evoluat in 77 de partide in tricoul madrilenilor.