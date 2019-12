Bale a avut jocul lui! :) Incredibil ce putea sa faca starul Realului in timp ce echipa sa se chinuia cu Valencia! "Vreau si eu 500 de mii pe saptamana pentru asta"

Gareth Bale a pornit ca rezerva in partida contra Valenciei.

Bale s-a distrat pe banca de rezerve alaturi de colegii sai si a fost surprins de camere in timp ce se juca cu o sticla.

Jucatorul a fost surprins cand incerca sa faca provocarea "bottle flip challenge", provocare in care l-a ademenit si pe Militao. Unul dintre suporteri a facut haz de necaz si a postat un mesaj pe retelele de socializare: "As vrea sa fiu Bale si sa castig 500 de mii pe saptamana pentru a face asta".

Mañana cuando hayas pagado todo tu aguinaldo después de unas horas de haberlo cobrado, recorda cómo Bale recibe 500.000£ a la semana por hacer el Bottle flip challenge, y sentite peor :( pic.twitter.com/utQqwMeFtT — Otro Futbolero™ (@OtroFutboleroHn) December 15, 2019

Bale a fost introdus pe teren in minutul 69 in locul lui Isco, dar Real a reusit sa scoata doar o remiza in deplasarea de la Valencia. Benzema a adus golul egalizator in prelungirile partidei.