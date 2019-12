De aia vrea BECALI un munte de bani pe el! Man da goluri ca Bale in El Clasico! Inspiratia de 100 de milioane a stelistului

Dennis Man a marcat un gol de senzatie in poarta Craiovei.

Dennis Man a dat un gol de pus in rama in ultima partida a Ligii intai din acest an. Atacantul FCSB-ului a deschis scorul pe Arena Nationala in minutul 41, cand a luat o actiune pe cont propriu in banda dreapta si l-a depasit in viteza pe Acka. Dupa o cursa de aproape 30 de metri, Man a ajuns in interiorul careului si l-a executat pe portarul Craiovei cu o scarita.

Un internaut de pe Twitter a observat asemenarea dintre golul lui Dennis Man si cel marcat de Gareth Bale in 2014 in poarta Barcelonei. Atunci, galezul l-a depasit in acelasi mod pe Marc Bartra in finala Cupei Regelui si a marcat un gol formidabil.

Golul marcat de Man

Golul marcat de Bale