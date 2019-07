In minutul 51 era 6-0 pentru Atletico! Meci absolut incredibil intre rivalele madrilene Real si Atletico: Joao Felix a marcat si el

Real Madrid si Atletico, cele doua rivale din capitala Spaniei, au jucat un amical la New Jersey, in Statele Unite.

Atletico Madrid a invins-o pe Real Madrid cu 7-3 intr-un meci amical disputat la New Jersey, in Statele Unite ale Americii. Formatia lui Diego Simeone a condus cu 5-0 la pauza si cu 6-0 in minutul 51. Joao Felix a marcat primul sau gol pentru Atletico, in timp ce Diego Costa a punctat de 4 ori!

Diego Costa a deschis scorul pentru Atletico in minutul 1, pentru ca Joao Felix sa majoreze diferenta in minutul 8. Angel Correa a punctat apoi in minutul 19. Diego Costa a mai dat trei goluri in minutele 28, 45 si 51.

Real a marcat primul sau gol prin Nacho, in minutul 59.

Vitolo a facut 7-1 in minutul 70, iar Benzema si Javi Hernandez au inchis tabela in minutele 85 si 89.

