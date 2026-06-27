Mondialul naște un star: sparge recorduri și atrage oferte de 116 milioane de euro la doar 19 ani!

Sezonul de grație pe care l-a traversat la RB Leipzig e acum dublat de o prestație senzațională la Cupa Mondială pentru Yan Diomande. Atacantul în vârstă de 19 ani al Coastei de Fildeș bate record după record la turneul final, iar clubul său și-a permis să refuze o ofertă monstruoasă, de 116 milioane de euro din partea lui Liverpool!

Ochit de scouterii lui RB Leipzig pe vremea când juca la Leganes, Diomande a făcut pasul spre Bundesliga în schimbul a 20 de milioane de euro într-un moment în care, la 18 ani, site-urile de specialitate îl evaluau la 1.5 milioane de euro. 13 goluri și 10 pase decisive mai târziu, e cotat la 90 de milioane de euro și fotbalul pe care-l propune la Mondial îl indică drept unul dintre punctele centrale ale perioadei de mercato din această vară.

Diomande, din record în record

Principala armă a ivorienilor în drumul spre 16-imile de finală, Diomande a devenit primul fotbalist care în secolul 21 reușește cel puțin zece driblinguri și creează cel puțin zece ocazii de gol în primele sale trei partide la turneul final. O bornă pe care nu au atins-o Messi sau Ronaldo și care spune multe despre capacitatea tehnică a wingerului african.

Mai mult, portalul Opta a descoperit ceva ce nu se întâmplase din 1966: contra Ecuadorului, Diomande a creat 5 ocazii de gol, a reușit 5 tacklinguri, a câștigat 11 dueluri și a atins mingea de 12 ori în careul advers. Cifre care completează portretul unui fotbalist versatil, bun ofensiv și capabil să se achite de sarcinile defensive care îi sunt repartizate.

Liverpool îl vede noul Salah

Autor al pasei de gol din care Nicolas Pepe a decis meciul cu Curacao (1-0), Diomande a devenit un nume tentant încă dinaintea startului turneului final din SUA, Mexic și Canada. Marile cluburi ale Europei au bătut insistent la ușa lui RB Leipzig, însă suma de transfer cerută de nemți le-a făcut pe unele dintre ele să abandoneze pista. Nu și pe Liverpool!

Clubul englez, venit după un sezon dezamăgitor, e nevoit să-l înlocuiască repede pe legendarul Mohamed Salah, iar Andoni Iraola și boardul de pe Anfield Road l-au transformat pe Yan Diomande în prioritatea zero a perioadei de transferuri. Oferta inițială s-a ridicat la 100 de milioane de euro, a doua propunere a atins 116 milioane de euro și bonusuri, dar Leipzig a refuzat de fiecare dată.

Strategia nemților e simplă: așteaptă un Mondial reușit al lui Diomande pentru a-i crește prețul și, în paralel, insistă ca ivorianul să mai rămână în Bundesliga cel puțin un sezon. Deja înțeles la nivel personal cu Liverpool, fotbalistul tinde să meargă acum pe Anfield, dar mutarea se va face doar dacă englezii vor satisface pretențiile financiare ale lui Leipzig.