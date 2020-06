Si-a "inselat" sotia insarcinata, dar A MERITAT: a dat golul cu care a intrat in istoria Barcelonei!

FC Barcelona a castigat primul meci disputat dupa reluarea sezonului in Spania, 4-0 in deplasare cu Mallorca, iar unul dintre marcatori a fost danezul Martin Braithwaite, aflat la prima sa reusita in tricoul echipei catalane.

In varsta de 29 de ani, atacantul transferat in februarie de la Leganes pentru a suplini accidentarile suferite de Luis Suarez si Dembele a intrat astfel in cartile de istorie ale clubului blaugrana. In urma cu cateva zile, Braithwaite a relatat modul in care au decurs negocierile cu Barcelona, tratative pe care le-a ascuns inclusiv fata de sotia sa, care a intrat la banuieli.

"Nici macar ea n-a stiut nimic. Vorbeam mult la telefon, ieseam din casa si ma ascundeam, chiar daca afara era foarte frig. La un moment dat a venit si m-a intrebat daca am o amanta", a marturisit varful danez. Din pacate pentru Braithwaite, cand a vrut in sfarsit sa-i spuna sotiei marea veste, aceasta aflase deja din presa.

Anne-Laure Louis, partenera de viata a lui Martin, e de origine franceza si ii va darui in curand fotbalistului Barcelonei al patrulea copil, cei doi avand deja trei baieti.