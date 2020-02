Povestea NESTIUTA despre noul Dembele al Barcelonei! Braithwaite a stat doi ani in scaun cu rotile

Catalanii i-au gasit inlocuitor lui Dembele.

Atacantul venit de la Leganes a semnat un contract cu Barcelona pana in 2024, suma platita pentru mutare fiind de 18 milioane de euro. Braithwaite, care a prins transferul carierei, are o poveste impresionanta, mai putin stiuta de publicul larg.

Intr-un interviu pentru FourFourTwo, danezul a dezvaluit: "Am stat 2 ani intr-un scaun cu rotile".

Braithwaite a fost diagnosticat cu o boala numita Legg-Calve-Perthes, care se refera la rotatia osului de la sold. In perioada de crestere, acesta poate sa se deformeze si poate conduce la dificultati in mers, iar de aceea se recomanda ca pacientul sa stea intr-un scaun cu rotile pentru a nu fi supus niciunei presiuni.

"A fost foarte dificil pentru ca nu intelegeam de ce trebuie sa fiu intr-un scaun cu rotile si voiam sa scap de acolo. Aveam 5 ani. M-am simtit umilit, pentru ca eram inconjurat de oameni care aveau grija de mine ca de un bebelus", a spus danezul.

Dupa 2 ani de zile in care a fost imobilizat, Braithwaite a mers la doctor, care i-a dat voie sa mearga din nou. "M-am gandit doar sa-mi spuna doctorul <<Poti sa joaci acum>>. Cand s-a intamplat asta, viata mea a inceput din nou.

In acelasi weekend, am jucat si am fost ales cel mai bun jucator al meciului. Poate ca a fost doar un gest facut din cauza situatiei mele, dar s-a simtit grozav", a povestit noul atacant al Barcelonei.

Braithwaite spune ca fotbalul a fost un dar pentru el si sper ca ca povestea lui sa inspire oamenii, o situatie dificila putand fi transformata intr-una extraordinara: "Mereu cand am fost in scaunul cu rotile am avut un singur vis: sa fiu un bun jucator de fotbal. Nu am renuntat niciodata sa cred in mine!".