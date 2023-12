Fotbalistul Sevillei și prezentatoarea TV s-au cunoscut după Campionatul European din 2012, câștigat de Spania. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2019, după șapte ani de relație, și au împreună patru copii.

Recent, s-a scris că cei doi ar fi aproape de divorț, după ce relația lor s-a răcit considerabil. Mai mult, Pilar și Ramos nu au mers împreună în vacanța de vară, astfel că zvonurile s-au întărit, însă prezentatoarea TV a reacționat.

Ce a spus Pilar Rubio despre relația cu Sergio Ramos

Pilar Rubio a negat toate zvonurile apărute și a vorbit despre relația cu Sergio Ramos: „Întodeauna am fost o familie unită, care ne iubim la nebunie și ne bucurăm de fiecare zi petrecută împreună. În prezent așa este și va continua să fie așa. În fiecare zi inventează câte o nouă tâmpenie, însă în mod clar știți că nu avem timp și mai puțin cu atâtea emisiuni pentru a dezminți.

Sunt bine în Sevilla, genial, e o minune să fii acolo. Am mulți prieteni acolo. E de parcă aș fi acasă. Îmi place câmpul, am Madridul unde stau mult timp datorită muncii și am câmp la Sevilla și pe familia mea. E o combinație bună”.