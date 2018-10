Sergio Ramos a intrat pe internet la scurt timp dupa ce si-a pierdut cumpatul la antrenament si a explicat ce s-a intamplat. Reguilon: "Alaturi de capitanul nostru"

Sergio Ramos, capitanul Realului, a avut o iesire nervoasa la ultimul antrenament al formatiei madrilene, in contextul tensiunilor acumulate in ultima perioada.

Sergio Ramos si-a pierdut cumpatul la antrenamentul de astazi si a sutat puternic o minge catre tanarul Sergio Reguilon, de 21 de ani. Capitanul Realului a explodat dupa o intrare a lui Reguilon care a fost departe de a-l pune in pericol.

La scurt timp dupa antrenament, Sergio Ramos a explicat ce s-a intamplat si le-a cerut scuze colegilor.

"Chiar daca nu pare, aceste situatii sunt comune la antrenamente. Dar nu caut scuze, reactia mea nu treubia sa fie asa. In final, ne intelegem si mergem mai departe ca o echipa", a spus Ramos.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! ????????????????

Carpetazo ???? y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj