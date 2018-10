Lopetegui, sincer: nu stie daca va fi antrenorul Realului si la El Clasico! "Tot ce stiu e ca maine, cu Plzen, voi sta pe banca"

Real Madrid isi poate schimba antrenorul chiar in aceasta saptamana.

Julen Lopetegui, amenintat cu demiterea dupa rezultatele slabe din ultima perioada, a anuntat inaintea meciului de marti cu Viktoria Plzen, din Liga Campionilor, si a derby-ului cu FC Barcelona, programat duminica in La Liga, ca va fi "si maine antrenorul echipei Real Madrid".

"Nu pot confirma nimic dincolo de momentul actual", a subliniat Lopetegui intr-o conferinta de presa desfasurata la centrul de antrenament de la Valdedebas. "Daca ma intrebati ce se va intampla peste o luna, un an, doi ani, atunci nu stiu. Suntem concentrati asupra prezentului, este meseria si responsabilitatea noastra, nimic mai mult", a adaugat el.

Numit in aceasta vara la Real, cu care are contract pana in 2021, Lopetegui a inregistrat patru esecuri si un egal in ultimele cinci meciuri, echipa ajungand la un moment dat la 482 de minute fara gol marcat. Ineficienta ofensiva a fost intreruptă de golul lui Marcelo din partida de sambata cu Levante, dar chiar si asa Real Madrid a suferit o noua infrangere pe teren propriu (1-2). In clasament, Real este pe locul 7, cu 14 puncte după 9 etape, la 4 patru puncte de lider, marea rivala FC Barcelona.

Lopetegui a afirmat ca nu citeste si nu asculta presa spaniola, care anunta demiterea sa.

"Singurul lucru pe care l-am facut este s-o studiez pe Plzen, sa analizez adversarul nostru, sa-mi analizez echipa si sa pregatesc meciul acesta cat se poate de normal si cu ambitie. Nu privesc mai departe", a declarat fostul selectioner al Spaniei, care a avut un aer ceva mai combativ decat sambata, cand a parut trist si ingrijorat.

"Daca ati venit sa vedeti un antrenor abatut si prabusit, ati gresit adresa. Dimpotriva, am mai mult entuziasm si mai multa ambitie ca oricand ca sa reusim u meci mare", a spus tehnicianul. El a refuzat sa-i raspunda unui ziarist prea insistent: "Sa nu-mi vorbiti de presupuneri".

Real Madrid a obtinut o victorie clara in primul sau meci din actuala editie a Ligii Campionilor, 3-0 acasa cu AS Roma, la mijlocul lunii septembrie, dar a fost invinsa apoi de CSKA la Moscova, scor 0-1.