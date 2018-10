United e pe 10 in Premier League, dar Mourinho are planuri mari: "Vreau sa-mi prelungesc contractul"

United vine dupa un egal in campionat cu Chelsea scor 2-2.

Pogba si compania trec prin momente dificile la United. Echipa este doar pe locul 10 in Premier League si urmeaza un program infernal pentru formatia pregatita de Mourinho.

Manchester primeste vizita celor de la Juventus in Champions League, iar apoi urmeaza partide cu Everton si City in campionat.

Mourinho pare sa nu resimta criza prin care trece echipa, iar la conferinta de presa dinaintea meciului cu Juventus din Liga, portughezul a declarat ca vrea sa continue la United.

"Sunt fericit aici si mi-ar placea sa continui la Manchester dupa ce mi se termina contractul actual. Ma gandesc doar la United", a spus Jose Mourinho pentru presa din Spania.

"The Special One" a rabufnit atunci cand a fost intrebat despre o posibila intoarcere la Real Madrid si i-a acuzat pe jurnalstii din Spnai ca in loc sa vorbeasca despre meciul cu Juventus de pe Old Trafford, incearca sa duca conferinta de presa intr-o alta directe si sa se vorbeasca doar despre Ronaldo si Real Madrid.

"Vreau sa raman la United pana in ultima zi de contract. Ma gandesc doar la United. Nu vreau sa ma cert cu cei care sunt interesati doar de Cristiano Ronaldo si United. Vom juca contra unueia dintre cele mai bune echipe din lume si conferinta de presa este despre total altceva"

Mourinho a socat pe toata lumea cand a anuntat ca Alexis Sanchez nu este in lot pentru meciul cu Juventus din Champions League. Fostul fotbalist de la Barcelona si Arsenal nu s-a prezentat nici la antrenament. Nici Valencia nu o sa fie in lot pentru meciul din Liga. Acesta este in continuare accidentat.