Veste SOC in Spania! Directorul sportiv de la Malaga, condamnat pentru spalare de bani proveniti din trafic de droguri

Fosta semifinalista a Ligii Campionilor a primit o lovitura uriasa de imagine.

Directorul sportiv de la Malaga, José Luis Pérez Caminero, a recunoscut ca a fost implicat intr-o retea care spala bani proveniti din traficul de droguri si a fost condamnat la patru lini de inchisoare si amendat cu 17.237 de euro.

Initial, procurorii au cerut 4 ani de inchisoare pentru spalare de bani, dar i-au scazut pana la urma sentinta dupa ce acesta a recunoscut si a acceptat sa colaboreze.

José Luis Pérez Caminero are 50 de ani si e fost jucator la Real Madrid B, Valladolid si Atletico Madrid. El a marcat 62 de goluri in 477 de partide in La Liga.