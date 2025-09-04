Joi după-amiază, după o perioadă cu multă incertitudine privind viitorul lui Ianis Hagi, internaționalul român a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, ocupanta locului 12 în ediția trecută din Superlig.

Gică Hagi, alături de Ianis în Turcia, la semnarea contractului cu Alanyaspor

La evenimentul în care a fost prezentat Ianis Hagi au participat președintele de la Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, dar și tatăl fotbalistului, Gică Hagi, o legendă în Turcia după perioada petrecută la Galatasaray.



"Regele", care s-a fotografiat alături de fiul său și de președintele clubului, a primit un tricou de la Alanyaspor cu numărul 10.

