Joi după-amiază, după o perioadă cu multă incertitudine privind viitorul lui Ianis Hagi, internaționalul român a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, ocupanta locului 12 în ediția trecută din Superlig.
Gică Hagi, alături de Ianis în Turcia, la semnarea contractului cu Alanyaspor
La evenimentul în care a fost prezentat Ianis Hagi au participat președintele de la Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, dar și tatăl fotbalistului, Gică Hagi, o legendă în Turcia după perioada petrecută la Galatasaray.
"Regele", care s-a fotografiat alături de fiul său și de președintele clubului, a primit un tricou de la Alanyaspor cu numărul 10.
Foto: Twitter @ekol_sports
În schimb, Ianis va purta numărul 14 la noua echipă, un număr pe care l-a avut și la echipa națională. Actualul decar de la Alanyaspor este atacantul turc Güven Yalçın (26 de ani).
"Turcia este a doua mea casă și sunt foarte fericit să mă aflu aici. Abia aștept să încep treaba. Ne vedem curând!", a spus Ianis Hagi, care s-a născut la Istanbul.
Umit Akdag (21 de ani), stoperul României U21 de la EURO 2025, va fi coleg cu Ianis Hagi la Alanyaspor. Antrenor este portughezul Joao Pereira (41 de ani), care a preluat echipa în martie, după ce anterior a lucrat exclusiv în cadrul clubului Sporting Lisabona.
În actualul sezon, Alanyaspor a obținut 4 puncte în primele 3 etape din Superlig. Primul meci după pauza pentru jocurile echipelor naționale va fi cel cu Konyaspor, în deplasare, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00.